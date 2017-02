Taquilla USA | La maldición de 'Rings' no asusta a Shyamalan

Flojo fin de semana para las carteleras de Estados Unidos a causa de la Super Bowl. La novedad más potente era 'Rings', tercera película de la franquicia de terror iniciada con el remake de 2002 realizado por Gore Verbinski. Al mando está ahora el español F.Javier Gutierrez, que debuta en Hollywood con un estreno agridulce; sus 13 millones de dólares suponen el peor dato para la saga pero es también la entrega más barata así que debería acabar resultando rentable.

Sigue nº1 el último thriller de M.Night Shyamalan, 'Múltiple' ('Split') a pesar de perder un 43,2% de ingresos respecto a la semana anterior. La única vez que el director tuvo una película en la cima del ranking durante 3 semanas consecutivas fue con su primer gran éxito: 'El sexto sentido' ('The Sixth Sense', 1999).

'Lion' sube del 14° al 8° puesto después de un aumento de 830 copias con el que se buscaba aprovechar las 6 nominaciones al Oscar que tiene este film; su recaudación creció un 70,6%. La última novedad del TOP 10 es 'Un espacio entre nosotros' ('A Space Between Us'), un drama romántico de ciencia-ficción con Asa Butterfield y Britt Robertson al frente del reparto. Ha obtenido críticas terribles y parece que tras la decepción de 'Passengers', el público norteamericano todavía no estaba preparado para recibir otra propuesta de estas características.

PD:'Rings' llega este viernes a los cines españoles y 'Un espacio entre nosotros' lo hará el 21 de abril.

Datos | Boxofficemojo