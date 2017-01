Taquilla USA | Las figuras ocultas que derribaron a 'Rogue One'

Sorpresa en la taquilla de Estados Unidos. Era cuestión de tiempo que 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story') fuese destronada pero ha ocurrido antes de lo esperado, al cumplir su primer mes en cartelera, y por una producción mucho más humilde: 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures').

Este drama basado en hechos reales, dirigido por Theodore Melfi y protagonizado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe, se estrenó hace dos semanas en muy pocas salas. 20th Century Fox aprovechó que estaba nominada a 2 Globos de Oro (al final no ganó ninguno) para ampliar este fin de semana su presencia en las salas de cine, pasando de 25 a 2.471 pantallas; y la jugada les ha salido redonda. Con 25,7 millones de dólares recaudados, ya ha recuperado la cifra de su presupuesto (25M$).

La otra novedad en el TOP 10 sí es un estreno: 'Underworld: Guerras de sangre' ('Underworld: Blood Wars'). Se trata de la quinta entrega de la franquicia de vampiros y hombros lobo, de nuevo con Kate Beckinsale al frente del reparto pero ahora con la debutante Anna Foerster ocupándose de la dirección.

PD: Una de las grandes polémicas de los Globos de Oro tuvo como protagonista a 'Hidden Figures': una reportera en la alfombra roja y Michael Keaton durante la gala mezclaron el título con el de 'Fences' (también nominada) y hablaron de 'Hidden Fences'. Se habla de racismo en Internet pero me parece exagerado, no veo más que un simple lapsus. ¿Qué opinas?

"Hidden Figures" doesn't sound anything like "Fences." ALL MOVIES WITH BLACK PEOPLE DON'T SOUND ALIKE. #hiddenfences #twice — Robin Thede (@robinthede) 9 de enero de 2017

Datos | Movies.com