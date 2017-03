Taquilla USA | Logan no puede con Kong

Hace unos días se especulaba con la posibilidad de que 'Logan' aguantara en el nº1 pero desde el viernes quedó claro que Kong es el nuevo rey de la taquilla en Estados Unidos. La nueva versión del mítico monstruo, 'Kong: La isla calavera' ('Kong: The Skull Island'), triunfó con 61 millones de dólares en su primer fin de semana.

Es un buen resultado para Warner y Legendary aunque cabe recordar que 'Godzilla' cosechó 93 millones en 2014. Lo normal es que recuperen el elevado presupuesto de 'Kong' (185 millones) pero si no fuera así, los estudios cuentan con el mercado global: ahora mismo, la película ya suma 142 millones en todo el mundo.

'Logan' perdió un 57,2% de ingresos en su 2ª semana en cartelera, un dato bastante alto, mientras que 'Get Out' sólo bajó un 25,4% y se confirma como una de las grandes sorpresas del año; costó sólo 4,5 millones y ya ha cosechado más de 100, una barrera que no va a lograr, por ejemplo, la secuela de 'John Wick' (que ha sido un éxito).

Por cierto, ojo a las cifras de otra secuela, 'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker'), a estas alturas la primera llevaba 162,5 millones. A ver qué pasa con la tercera, que se estrena el año que viene.

Datos | Boxofficemojo