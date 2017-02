Taquilla USA | Matt Damon fracasa con su aventura china

Tras el intenso fin de semana en el que se estrenaron la película del Batman de Lego, 'Cincuenta sombras más oscuras' y 'John Wick 2', los cines estadounidenses han visto reducidos notablemente sus ingresos. La novedad más importante de la semana era 'La gran muralla', un peculiar blockbuster de aventuras y fantasía que costó en torno a 150 millones de dólares, y sólo ha recaudado 18.

Dirigida por Zhang Yimou y con Matt Damon encabezando el reparto, 'La gran muralla' forma parte de un nuevo modelo de producciones que intentan exprimir el mercado global, y sobre todo el chino, que en los últimos años ha proporcionado sustanciosas ganancias para la industria de Hollywood. El film está fracasando en Estados Unidos pero cabe destacar que ya lleva 262 millones en todo el mundo.

El spin-off de Batman sigue liderando el ranking tras un descenso de sólo el 35,4% de recaudación; '50 sombras' cayó un 55% aunque su acumulado es similar por la fuerte subida de espectadores que experimentó el día de San Valentín. En este sentido, lo más espectacular es el -9% de 'La ciudad de las estrellas - La Land', que se está consolidando como la gran favorita para los Oscars.

En 5ª posición aparece la comedia 'Fist Fight', protagonizada por Ice Cube y Charlie Day; no es el éxito que esperaban en Warner y New Line pero costó 25 millones, lo normal es que recuperen la inversión. Otro estreno que tampoco ha tenido suerte es 'La cura del bienestar' ('A Cure For Wellness'), el regreso de Gore Verbinski al cine de terror; sus cifras son muy malas para una producción de 40 millones.

Datos | Boxofficemojo