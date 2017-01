Taquilla USA | 'Múltiple' sigue nº1 tras los estrenos de 'A Dog's Purpose' y 'Resident Evil 6'

Es evidente que M. Night Shyamalan ha recuperado el favor del público tras unos años de crisis donde también perdió el apoyo de la crítica. 'Múltiple' ('Split') costó 9 millones de dólares y lleva recaudados casi 78 en la taquilla estadounidense; pronto se convertirá en el 5º film del director que alcanza los 100 millones, una cifra que no lograba desde 'Airbender: El último guerrero' ('The Last Airbender', 2010).

'Múltiple' perdió sólo un 34,3% de ingresos (dato magnífico para un thriller de terror) y conservó el nº1 del ranking en un fin de semana relativamente tranquilo. Los estrenos más potentes eran la nueva entrega de la saga 'Resident Evil' y la adaptación del best seller 'A Dog's Purpose'.

En 2º lugar encontramos el drama realizado por Lasse Hallström, con buenas cifras a pesar de la polémica por un posible caso de maltrato animal, demostrando otra vez que los escándalos que agitan las redes sociales no tienen siempre consecuencias en esa realidad que hay más allá de Internet (o quizá que a mucha gente le importan un pimiento los animales).

'Resident Evil: El capítulo final' obtuvo el peor estreno de la franquicia liderada por Milla Jovovich, pero nos encontramos con el mismo caso que la última película de 'Underworld': el fracaso en Estados Unidos es compensado con la recaudación internacional. Ya ha cosechado 78 millones y costó 40.

Cerrando el TOP 10 aparece 'Gold', la comedia negra protagonizada por Matthew McConaughey. Parecía que su llamativa caracterización podría volverle a acercar al Oscar pero en ningún momento se le ha mencionado durante la temporada de premios y no está nominado; el 17 de febrero podremos ver la película en España y comprobar si el esfuerzo del actor ha sido injustamente ignorado.

Por último, cabe destacar la subida de 'La La Land', cuya recaudación aumentó un 43% respecto a la semana pasada gracias al aumento de copias con el que Lionsgate intenta aprovechar las 14 nominaciones al Oscar. Es un taquillazo pero ojo al total de 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures')...

Datos | Boxofficemojo