Taquilla USA | Regreso triunfal de Shyamalan y tropiezo de Vin Diesel

Dos estrenos competían este fin de semana por el nº1 de la taquilla en Estados Unidos: 'Múltiple' ('Split'), la nueva película original de M. Night Shyamalan, y 'xXx: Reactivated' ('xXx: The Return of Xander Cage'), otro espectáculo de acción protagonizado por Vin Diesel. El público se decantó por la primera: 40 millones de dólares recaudó el último thriller del director de 'El sexto sentido' ('The Sixth Sense', 1999).

Aún no he podido ver 'Múltiple' pero me alegra la noticia. Se ha tratado muy mal y muy injustamente a un cineasta con más talento que la mayoría de los que trabajan actualmente en Hollywood. No defiendo cosas como 'El incidente' ('The Happening', 2008) si bien el director de 'El bosque' ('The Village', 2004) merecía más respeto. Espero que este éxito ayude a Shyamalan a recuperar la confianza en la industria de Hollywood; al parecer quiere rodar la anunciada secuela de 'El protegido' ('Unbreakeable', 2000), otra de sus joyas que no tuvo suerte en el box office...

'Múltiple' ha recaudado el DOBLE que la nueva entrega de la franquicia 'xXx', aunque ésta ha funcionado bien en el resto del mundo y su total asciende ya a 70 millones (costó 85). Habrá que seguir su recorrido en las próximas semanas, es evidente que Diesel pretendía convertirla en otra 'Fast & Furious' y no lo ha conseguido del todo. ¿Alguien la recomienda? A mí es que después de ver los trailers no me apetece nada de nada, y menos aún con tantos estrenos interesantes en cartelera y series pendientes...

En 9ª posición aparece 'El fundador' ('The Founder'), un drama sobre la creación del multimillonario imperio de comida rápida McDonald’s, con un reparto liderado por Michael Keaton. En principio se pensaba que este trabajo le volvería a acercar al Oscar pero 'El fundador' no está teniendo presencia alguna en la temporada de premios y, a tenor de las cifras, tampoco está llamando mucho la atención. Demasiados clientes de esta cadena, quizá...

Datos | Boxofficemojo