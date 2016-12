Taquilla USA | 'Star Wars' conquista la Navidad, 'Passengers' y 'Assassin's Creed' fracasan

La Navidad es de 'Star Wars'. Hasta cuatro importantes novedades llegaban a los cines de Estados Unidos durante el largo fin de semana navideño pero ninguna de ellas ha podido hacer sombra a 'Rogue One', que repite en el nº1 a pesar de perder un 58,5% de ingresos. La película dirigida por Gareth Edwards ya ha superado los 300 millones de dólares en sólo un par de semanas.

El estreno más afortunado es '¡Canta!' ('Sing'), el musical infantil realizado por el estudio de animación Illumination, con algo más de 35 millones y el 2º mejor promedio por sala. Un escalón más abajo encontramos el thriller romántico de ciencia-ficción 'Passengers', con menos de 15 millones en su primer fin de semana. Muy poco para una superproducción que ha costado más de 100 millones, y con dos de las jóvenes estrellas más deseadas de Hollywood: Jennifer Lawrence y Chris Pratt.

Peor ha funcionado 'Assassin's Creed', que con poco más de 10 millones se convierte en la última víctima de la llamada "maldición del cine de videojuegos". Un estupendo reparto liderado por Michael Fasbender y 125 millones de presupuesto no han servido para dar la sensación de que se trataba de un gran espectáculo digno de ser contemplado en pantalla grande. A menos que se repita el caso de 'Warcraft' y sea un éxito internacional, este fracaso acabará con los planes de franquicia.

En el 4º puesto encontramos '¿Tenía que ser él?' ('Why Him?'), una comedia gamberra protagonizada por Bryan Cranston y James Franco que costó 38 millones. Por último, cabe destacar la entrada al TOP 10 de 'Fences', el nuevo trabajo como director de Denzel Washington; tras un estreno limitado ha pasado de 4 a 2.233 copias aunque su promedio no es muy alto. Va a necesitar el apoyo de la temporada de premios para seguir dando guerra...

Datos | Boxofficemojo