¿Te molesta el uso de teléfonos móviles cuando ves una película? Apple prepara un "modo cine"

La experiencia de ver películas (o series) va cambiando con el paso del tiempo, al igual que el acceso a las mismas o nuestro estilo de vida. Sin embargo, desde siempre, cuando la sala queda a oscuras debería crearse un silencio. El cine se convierte en un templo. Es parte de ese ritual por el que nos evadimos de la realidad y nos adentramos en el mundo de la ficción. Hay momentos creados para que el público reaccione ruidosamente, pero es parte del espectáculo.

Usar un teléfono rompe la ilusión. Te separas, te alejas, para volver a conectar con la realidad fuera de la sala. Y quizá para ti es importante recibir esa llamada o participar en una conversación de whatsapp, pero a tu alrededor hay más gente que ha pagado una entrada para ver la película tranquilamente, en silencio y a oscuras, sin los destellos de esas otras pantallas que se encienden en las butacas. Para evitar este tipo de molestias, TheGuardian informa que Apple va a incluir un "modo cine" ("Theatre mode") en sus dispositivos móviles.

Según esta información, la aplicación será incluida en la próxima actualización del sistema operativo del iPhone y el iPad, a partir del 10 de enero. Se desconoce en qué consiste exactamente pero se cree que podría silenciar el aparato, bloquear llamadas y reducir el brillo de la pantalla, reduciendo la posibilidad de molestar a los demás espectadores.

De momento no hay confirmación oficial de esta noticia pero el rumor se está extendiendo por las redes sociales y está provocando indignación entre quienes piensan que permitir o alentar el uso de los smartphones en las salas de cine es una aberración:

There is a theater mode already. It's called the Power Off button.



Had a few phones near me ring and light up watching SILENCE last week. https://t.co/5MjNUEmqbj — Steven Santos (@stevensantos) 4 de enero de 2017

"Ya hay un modo cine. Se llama botón de apagar."

New device to adjust screens of phones used in cinemas. pic.twitter.com/7zdAbv0QWM — Nev Pierce (@nevpierce) 4 de enero de 2017

"Nuevo dispositivo para ajustar las pantallas de los teléfonos usados en los cines."

Personalmente, reconozco que por mi trabajo aquí en BlogdeCine a menudo me cuesta desconectar de la actualidad u olvidarme del teléfono, pero cuando me siento a ver una película, ya sea en casa o en una sala de cine, soy implacable: apagado o "modo avión" (sin Internet). Ni siquiera en silencio porque puede que se ilumine la pantalla por alguna notificación y me despiste.

Ver una película y estar pendiente del teléfono es incompatible. No puedes concentrarte en la primera si estás pensando en otra cosa, aunque sólo sea por momentos (como decía arriba, desconectas de la narración). Tampoco es lo mismo ver un drama o un thriller que una comedia, donde quizá no importa tanto el tono o la inmersión, pero aquí volvemos al respeto a los demás: piensa en que igual estás molestando. Si no hay más remedio, por favor, vete de la sala y vuelve cuando hayas acabado, como cuando vas a comprar comida o al baño.

¿Qué opinas? ¿Te molesta que otros espectadores usen en la sala de cine sus teléfonos móviles, de cualquier modo, o lo consideras inevitable?