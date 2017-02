Terrence Malick dirige un precioso (y extraño) anuncio protagonizado por Angelina Jolie

Nunca pensé que Terrence Malick se dedicara, en sus tiempo libre, a rodar anuncios de perfumes, aunque teniendo en cuenta su siempre bucólica puesta en escena, parece el más indicado para ello Pues sí, se trata de la campaña de un perfume de Guerlain que protagoniza Angelina Jolie, nueva embajadora de la marca.

El spot dura un minuto y nos muestra, con la canción 'Awakening' de Andy Quin, que Malick ya utilizó en el tráiler de 'To the Wonder' (2012), lo que parece... bueno, simplemente son imágenes hermosas y angelicales de la actriz, primeros planos de diferentes partes de su cuerpo y como al final... se pone el perfume para salir con un imponente vestido a una ¿cita con un hombre? Bueno, los anuncios de perfume nunca tuvieron mucho sentido.

Este anuncio para Guerlain, nos llega en un año en el que no tendremos una, sino dos películas dirigidas por el escurridizo y extraño director. Por un lado 'Song to Song', protagonizada por Rooney Mara, Ryan Gosling y Michael Fassbender que se estrenará el 17 de marzo en Estados Unidos, con previo paso como inauguración del SXSW 2017.

Y por otro, 'Radegund', todavía sin fecha de estreno aunque la veremos a lo largo del año, y que protagonizan Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvisty, Bruno Ganz y August Diehl.

