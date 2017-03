Terry Gilliam rueda, por fin, ‘The Man Who Killed Don Quixote', con Adam Driver y Jonathan Pryce

Concept art del Quijote de Terry Gilliam

No lo queremos decir muy alto, porque este proyecto tiende a sufrir todo tipo de contratiempos, pero sí, es cierto: Terry Gilliam ha comenzado el rodaje de 'The Man Who Killed Don Quixote' en nuestro país, ¡por fin! Aunque lo ha hecho, variando un poco las últimas noticias que teníamos del proyecto que decían que Adam Driver y Michael Palin, serían la pareja protagonista.

Mientras Adam Driver continúa en el proyecto, finalmente, es Jonathan Pryce (visto últimamente en la serie 'Juego de Tronos') quien da vida al propio Don Quijote, en esta película que Gilliam trata de levantar desde hace casi 20 años pero que, tras una serie de catastróficas desgracias, desde financieras, de reparto y un sinfín más, se lo habían impedido.

Por suerte, desde que Amazon Studios, aparentemente se subiera al proyecto en Cannes de 2015 -esto no está confirmado, aunque Gilliam anunció en una entrevista en aquella época que así era-, parece que todo fue mejor para el ambicioso proyecto del antiguo miembro de los Monty Python. Aunque desde entonces, ha cambiado el reparto de la cinta en más de una ocasión y en pocos meses, Paulo Branco, productor portugués cayó del proyecto por desacuerdos con el director.

Pero poco importa ya, y Gilliam ya rueda por tierras españolas su proyecto maldito, y parece que ya definitivamente. Así, a Adam Driver y Jonathan Pryce, se unen Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko y los españoles Óscar Jaenada y Rossy de Palma, involucrada en el proyecto casi desde el principio y quien no ha dudado en subir a Instagram una foto de la portada del guión, que firman Gilliam y Tony Grisoni.

FinallyHereWeAre ✨🎬✨ #themanwhokilleddonquixote love you #TerryGilliam ❤ Una publicación compartida de rossydpalma (@rossydpalma) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 2:55 PST

En 'The Man Who Killed Don Quixote', Adam Driver da vida a Toby, un arrogante publicista de visita en España que se encontrará con la copia de una adaptación cinematográfica de la famosa obra de Cervantes, que realizó años atrás. Un descubrimiento que le llevará de cabeza cuando se reencontrará con el actor que dio vida a Don Quijote en su película, ahora con demencia senil y que le hará creer que sige metido en el personaje y que confunde a Toby con su fiel escudero.

Rossy de Palma no ha sido la única en subir imágenes del pre-rodaje y del mismo rodaje a Instagram. La maquilladora francesa afincada en España desde hace años, Sylvie Imbert, también ha subido alguna imagen, preparando las barbas postizas que se lucirán en la película. ¡Estamos deseando ver imágenes de la película!

Gracias, gracias, gracias MONTIBELLO @rosagironacom #preparandoestamos #montibello #vivelecinéma Una publicación compartida de Sylvie Imbert Maquilladora (@sylvieimbert) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 7:19 PST

