'The Batman' se retrasa al menos hasta 2019: el guion será reescrito por completo

Nuevo capítulo del culebron sobre 'The Batman'. Recordemos que hace poco más de un mes Ben Affleck confesó que no se sentía capaz para dirigir el proyecto, y un par de semanas después, Warner contrató a Matt Reeves como sustituto; el rodaje estaba previsto para la primavera y el estreno en 2018 pero el fichaje de Reeves ya hacía suponer que este plan no se cumpliría.

Y así es. De hecho, lo más probable es que se filme en 2018 y se estrene en 2019. /Film asegura que la incorporación de Reeves está acompañada por una reescritura total del guion, firmado por Affleck, Geoff Johns y Chris Terrio. A esto hay que sumar una información publicada por Justin Kroll, reportero de Variety: Reeves está ocupado con 'La guerra del planeta de los simios' ('War For the Planet of the Apes', 2017) hasta finales de junio, es decir, hasta entonces no se pondrá a trabajar en 'The Batman'.

Kroll también añade que Matt Reeves no va a poder ocuparse del casting al menos hasta julio así que todos los rumores sobre el reparto no sirven absolutamente de nada. Dicho eso, cabe preguntarse en qué situación queda Joe Manganiello, confirmado por Affleck como Deathstroke, el villano principal de 'The Batman'. Curiosamente, la semana pasada el actor calificó a los medios de "reinas del drama" por insistir en que el proyecto estaba en problemas:

"El proceso creativo debe ser respetado y todos los implicados queremos hacer una película increíble, un film legendario. La película comenzará a rodarse cuando las piezas estén en su lugar y todos sepamos que esto va a ser algo de lo que nos sentiremos orgullosos. Lo que no vamos a hacer es atascarnos con una fecha. [...] Es divertido cómo a los medios les gusta salir con "¡Oh, hay problemas!". "¡Oh, el guion tiene que ser revisado!". Son reinas del drama. [...] Sabiendo lo que han planeado para el futuro, creo que a los fans les va a encantar. Muchos superhéroes y supervillanos se cruzaron en mi camino y mis tripas me dijeron que esos no eran los adecuados para encajar conmigo. Éste es perfecto. Es exactamente lo que estaba buscando."

Al mismo tiempo, casualmente o no, Ben Affleck ha anunciado en su cuenta de Facebook que acaba de pasar una temporada en rehabilitación por adicción al alcohol, de la que se está recuperando. EW asegura que la salud de la estrella no afectará a su implicación en 'The Batman' aunque es lógico pensar que ésa fue una de las razones por las que decidió no dirigir el proyecto. Y ya tenemos una explicación para el Sad Affleck. A continuación he traducido su comunicado:

"He completado un tratamiento para la adicción al alcohol; algo con lo que lidiado en el pasado y seguiré afrontando. Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que puedo ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergonzarse por recibir ayuda cuando la necesitas, y ser una fuente de fortaleza para cualquiera ahí fuera que necesite ayuda pero tenga miedo de dar el primer paso. Tengo la suerte de contar con el amor de mi familia y amigos, incluyendo a Jen, que me ha apoyado y ha cuidado de nuestros hijos mientras yo he hecho el trabajo que tenía que hacer. Este fue el primero de muchos pasos dados hacia una recuperación positiva."

Affleck estuvo recientemente en cartelera con 'Vivir de noche' ('Live By Night', 2016) y en noviembre volverá como Bruce Wayne/Batman en 'Justice League'.