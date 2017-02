'The Batman' vuelve a tener director: Matt Reeves tomará el relevo de Ben Affleck

No ha durado mucho la intriga. A finales de enero, Ben Affleck anunció que no dirigirá 'The Batman' y Warner ha decidido que Matt Reeves tome su relevo. El cineasta, que este año estrena 'La guerra del planeta de los simios', era el favorito del estudio y todo apunta que las negociaciones llegarán a buen puerto ya que Reeves no tiene otro proyecto entre manos que pueda perjudicar su fichaje.

Es interesante el momento en el que llega la noticia. Acabamos de ver que Marvel ilusiona a los fans del cine de superhéroes con 'Avengers: Infinity War' pero también ha sido una semana donde se ha dicho que 'The Batman' era un desastre; a Internet le encantan las polémicas y un reportero de Forbes ha extendido el rumor de que Warner pensaba tirar a la basura el guion de Affleck para empezar de cero, desde el momento que tuviera a un nuevo director a bordo.

Zack Snyder, Ben Affleck y Chris Terrio en el rodaje de Batman v Superman

Variety informa del fichaje de Reeves y el autor del artículo ha afirmado en Twitter que la información publicada en Forbes es falsa. Sus fuentes le aseguran que Warner está feliz con el guion y si bien es cierto que lo han reescrito, el objetivo ha sido pulirlo, mejorarlo, nunca empezar de cero. Se confirma así que Affleck pidió ayuda a Chris Terrio ('Argo', 'Batman v Superman').

Se desconoce cuándo comenzará el rodaje, inicialmente previsto para mayo, y no hay fecha de estreno. En cuanto al reparto, Ben Affleck sigue siendo Bruce Wayne/Batman y Joe Manganiello interpretará al villano principal, Deathstroke; no hay más nombres confirmados aunque es de suponer que volverá Jeremy Irons como Alfred y se rumorea que Jared Leto repetirá como el Joker.