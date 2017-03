'The Claim', un thriller con guion de Damien Chazelle, se pone en marcha para 2018

Damien Chazelle llamó la atención de Hollywood con 'Whiplash' y terminó de conquistar la meca del cine con 'La La Land', por la que incluso se llevó para casa el Oscar reservado al mejor director del año. Universal ha sido la más rápida para contar con sus servicios para 'First Man', el biopic de Neil Armstrong, pero Motion Picture Capital, Route One y Oceanside Media han echado la mirada atrás para hacerse con un guion que escribió antes de saltar a la fama.

El libreto se titula 'The Claim' y cuenta la historia de un padre soltero con un pasado criminal que ha de hacer todo lo posible para localizar a su hija, que ha sido secuestrada. Para complicarlo todo un poco más, otra pareja insiste que ella en realidad es hija suya y también tendrá que lidiar con ellos. Conviene recordar que Chazelle no es, ni mucho menos, ajeno al thriller, pues suyo era también el guion de 'Grand Piano'.

Lo que sí parece muy improbable es que él mismo se ocupe de la puesta en escena, sobre todo si tenemos en cuenta lo ocupado que va a estar con 'First Man' y que los productores de la que nos ocupa quieren estrenarla en 2018. Con eso el interés de 'The Claim' se reduce de forma considerable, pues Chazelle ya ha demostrado que es mejor director que guionista. Habrá que ver a quien fichan para asumir ese puesto.

Por cierto, el guion de 'The Claim' fue incluido en la Black List de 2010, la iniciativa de Franklin Leonard para reconocer los mejores libretos del año que aún no se han convertido en películas. De ahí salieron luego películas como 'Argo' (Ben Affleck, 2012), 'El discurso del rey' ('The King's Speech', Tom Hooper, 2010), 'Slumdog Millonaire' o 'La llegada' ('Arrival'), así que ojalá 'The Claim' acabe jugando en esa liga.

