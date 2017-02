'The Nun', el nuevo spin-off de 'Expediente Warren' ('The Conjuring') encuentra director

James Wan se consolidó con 'Expediente Warren' ('The Conjuring', 2013) como una presencia de primer nivel en Hollywood. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, logró un fenómeno de crítica y público, ganando más de 300. Esto condujo a la producción de un spin-off centrado en la espeluznante muñeca Annabelle (2014) y con un presupuesto de apenas 7 millones logró 256 a pesar de sus terribles críticas.

'Expediente Warren: El Caso Enfield' ('The Conjuring 2', 2016), es uno de lo pocos casos en los que una secuela está a la altura de su original y volvió a ser un éxito absoluto de taquilla. De forma inteligente, introducía a Valak, un poderoso demonio con forma de monja que llevó a Warner a dar rápidamente la luz verde a una película titulada 'The Nun'. Ahora ha encontrado a su director, Corin Hardy, tal como él mismo ha confirmado en Twitter.

Hardy consiguió bastantes críticas positivas de los fans del género por su obra 'The Hallow' (2015), un terrible cuento de terror lleno de imaginería oscura que le hacen una buena opción para llevar a la pantalla el origen de Valak. Hardy estaba preparando la nueva visión de 'El Cuervo' (The Crow, 1994) con Jason Momoa como protagonista, pero tras la quiebra de Relativity Media el proyecto está en espera por lo que el timing para esta producción es perfecto.

La mala noticia es que Gary Dauberman, guionista de 'Anabelle' ha vuelto a ser contratado para escribir el guión, aunque al menos trabajará junto con Wan. Warner, a pesar de las críticas del original, también cuenta con él en 'Annabelle 2', y por alguna razón es un favorito de la compañia, que también le encargó para reescribir el guión de la nueva adaptación de 'It' de Stephen King. Recemos, confiemos y pensemos que el guionista de 'El último exorcismo 2' ('The Last Exorcism 2', 2012) fue Damien Chazelle, director de 'La La Land' (2016).