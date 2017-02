'The Predator', primera imagen de los protagonistas y Shane Black promete "mucha sangre"

Shane Black acaba de anunciar en Twitter que hoy comienza el rodaje de 'The Predator', la nueva entrega de la franquicia de acción, fantasía y terror iniciada en 1987 con el sensacional film de John McTiernan. El guionista y director del nuevo proyecto también ha compartido la primera imagen oficial de los protagonistas, un grupo sin estrellas aunque muy prometedor.

Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn y Keegan-Michael Key encabezan el reparto de la película. Black confirma que la historia es sangrienta y 'The Predator' llegará a los cines con calificación "R", para adultos. En principio, 20th Century Fox ha fijado el estreno para el 2 de marzo de 2018.

And, just to be clear... PG-13 is for pussies. Spines bleed... a lot. — Shane Black (@BonafideBlack) 18 de febrero de 2017

"Y, sólo por dejarlo claro... PG-13 es para nenazas. Las espinas dorsales sangran... un montón."

Partial cast... beautiful human beings, good people. Also, killers. Cameras roll today. Follow me on Twitter for updates. Wish us luck. pic.twitter.com/vYGgGesW0Y — Shane Black (@BonafideBlack) 20 de febrero de 2017

"Elenco parcial... seres humanos hermosos, buena gente. También, asesinos. Las cámaras graban hoy. Sígueme en Twitter para estar al día. Deseadnos suerte."

Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Arnold Schwarzenegger recupere al personaje que interpretó en la original y todo apunta que no estará pero Shane Black no lo confirma. Se ha referido a 'The Predador' como una continuación pero en una reciente entrevista, Boyd Holbrook (uno de los villanos de 'Logan') comentó lo siguiente:

“No es una secuela; Shane Black ha creado algo totalmente nuevo, conservando de algún modo el terreno de 'Predator' al mismo tiempo que es algo totalmente nuevo en cuanto a la historia, y con raíces en algo real. Es carne fresca. No creo que vayáis a ver a Schwarzenegger. Sería como una especie de truco. Esto es horror, es ciencia-ficción y un western."

Aunque el actor asegura que no es una secuela, Black parece tener otra opinión y, de hecho, publicó este tweet anunciando el inicio del rodaje para este lunes, con una imagen donde podemos ver un cuatro: