'The Purge 4' llegará en 2018

En Hollywood no pueden resistir la tentación de seguir exprimiendo lo que ha tenido éxito, incluso cuando haya llegado a su final de forma clara. Esa es la sensación que dejaba la estimable 'Election: La noche de las bestias' ('The Purge: Election Year'), pero no ha sido suficiente para que Universal, Blumhouse y Platinum Dunes hayan puesto en marcha 'The Purge 4' con la idea de estrenarla el 4 de julio de 2018.

Viendo que hacia delante era complicado ir, han optado por echar la mirada atrás. Sí, 'The Purge 4' será una precuela y su historia va a girar alrededor de qué sucedió exactamente para que toda la nación aceptase que la purga existiera en su momento. La parte negativa de todo ello es que ya sabemos lo que va a suceder después, lo cual limita de forma notable sus posibilidades, pero puede ser interesante.

Por su parte, James DeMonaco, creador y principal responsable artístico de la saga, volverá, pero únicamente para firmar el guion. En esta ocasión prefiere ceder las riendas a otro director, aunque, eso sí, va a estar muy implicado en la toma de una decisión al respecto. Aún no hay ningún candidato que haya trascendido, pero sospecho que ya están trabajando duro en ello.

Lo que sospecho que también va a mantenerse es contar con un presupuesto bastante contenido, ya que la primera entrega costó tres millones de dólares, pasando a nueve para 'Anarchy: La noche de las bestias' ('The Purge: Anarchy') y diez para la tercera. Luego recaudaron casi 320 millones de dólares entre todas ellas, por lo que parece una apuesta sobre seguro para Universal. Lógico que la hagan por mucho que en su momento dijeran que iba a ser una trilogía.

Vía | Hollywood Reporter