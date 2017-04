'The True American', Kathryn Bigelow producirá a Pablo Larraín dirigiendo a Tom Hardy

'The True American' es un proyecto que hace tiempo estuvo a punto de ser dirigido por Kathryn Bigelow, que tras su excelente 'La noche más oscura' ('Zero Dark Thirty', 2013) parecía la directora adecuada para hacerse cargo del mismo. La base del proyecto es el libro de Anand Giridharadas 'The True American: Murder and Mercy in Texas'.

Las consecuencias del atentado del 11-S en New York se tradujeron en episodios como el narrado en el libro, y que ahora Bigelow producirá pero no se sentará en la silla del director. Ha cedido el puesto al director chileno Pablo Larraín, quien así filmará su segundo largometraje estadounidense tras 'Jackie' (íd., 2016). Delante de la cámara estará el actor designado desde un comienzo: Tom Hardy.

La historia de 'The True American' sigue a Mark Stroman, un considerado a sí mismo patriota que entró en un supermercado donde disparó a varias personas, entre ellas Raisuddin Bhuiyan, un veterano de las Fuerzas Armadas de Bangladesh que estaba comenzando una nueva vida en los Estados Unidos.

Con Larraín detrás de la cámara, no tengo duda de que meterá el dedo en la llaga con un tema tan espinoso como la violencia desencadenada a partir de un hecho atroz. Tom Hardy parece un actor idóneo. Recordemos que también está en el reparto de otra película que iba a dirigir Bigelow: 'Triple Frontier'.

Vía | Deadline