'The Witcher' será una serie de televisión: Netflix consigue su 'Juego de tronos'

Hace dos años informamos que Platige Films y Sean Daniel Company estaban preparando una ambiciosa adaptación para cine y televisión de 'The Witcher', la saga fantástica de Andrzej Sapkowski. El proyecto no arrancó y hoy nos enteramos que las compañías han llegado a un acuerdo con Netflix para la producción de una serie basada en esta obra.

La cadena consigue así un material similar a 'Juego de tronos' ('Game of Thrones') para competir con la serie más popular de HBO. Los libros de 'The Witcher' presentan a unos cazadores que desde su juventud desarrollan habilidades sobrenaturales para acabar con monstruos; la historia se centra en uno de ellos, Geralt de Rivia, un errante cazador a sueldo.

Andrzej Sapkowski colaborará en el proyecto como consultor creativo. "Estoy entusiasmado de que Netflix vaya a hacer una adaptación de mis historias, siendo fiel al material original y a los temas en los que me he pasado treinta años escribiendo", declara el autor.

Entre los productores figuran Sean Daniel y Jason F. Brown ('The Expanse'), que también han querido aportar unas esperanzadoras palabras sobre este ambicioso proyecto: "The Witcher sigue a una familia no convencional que se une para luchar por la verdad en un peligroso mundo. Los personajes son originales, divertidos y constantemente sorprendentes, estamos deseando traerlos a la vida, en Netflix, el hogar perfecto para narrativas innovadoras".

Por último, cabe destacar que sigue implicado Tomek Baginski, director de secuencias cinemáticas de los videojuegos basados en 'The Witcher' (en el vídeo de arriba puedes ver una de ellas). "Hay una profundidad moral e intelectual en esos libros que va más allá del género. Es una historia sobre la actualidad y sus desafíos, escondidos bajo una capa de fantasía. Es un relato sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe que hay en el interior de todos nuestros corazones", opina Baginski.