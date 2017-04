Tobey Maguire debutará como director con una adaptación de 'Blood on Snow' de Jo Nesbo

Aunque hace un par de años que no vemos a Tobey Maguire en la gran pantalla -la última fue 'El caso Fisher' ('Pawn Sacrifice', Edward Zwick, 2014)-, parece que el actor ha estado bastante ocupado. Y es que se acaba de anunciar de que debutará en la dirección con 'Blood on Snow', la adaptación de la novela del famoso escritor noruego Jo Nesbo.

Producida por la empresa del propio Maguire, junto con Grey Matter Productions, 'Blood on Snow' será un thriller con guión del propio Nesbo, que publicó la novela en el 2015. Poco más se sabe sobre el equipo de la cinta, aunque entendemos que Maguire se reservará un papel en la cinta.

'Blood on Snow' cuenta la historia de un talentoso tirador llamado Olav que es un apasionado contador de historias pero que hace el trabajo sucio para uno de los jefes del crimen más poderosos de Noruega. Cuando el jefe le pide a Olav que mate a su adúltera esposa, Olav encontrará la lealtad y el amor en esta mujer. Algo que le llevará a buscar al rival de su jefe, poniendo su vida en juego.

No es la primera vez que una novela de Nesbo se lleva al cine. Sin ir más lejos, este otoño veremos 'The Snowman', dirigida por Tomas Alfredson y donde Michael Fassbender da vida al investigador Harry Hole, protagonista de una serie de novelas de misterios de Nesbo. Por otra parte, también se prepara la adaptación de 'The Son', con Denis Villeneuve como director y Jake Gyllenhaal encabezando el reparto. Ahí es nada.

Vía | Deadline