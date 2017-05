¡Tom Hardy será Venom! Sony ya tiene protagonista y director para el spin-off del villano de Spider-Man

Sony Pictures ha soltado la bomba informativa del día. Tom Hardy interpretará a Eddie Brock/Venom en un spin-off centrado en el popular villano del universo de Spider-Man. Asimismo, el estudio ha contratado a Ruben Fleischer ('Zombieland', 'Gangster Squad') para que se ocupe de dirigir el film, cuyo estreno está previsto para el 5 de octubre de 2018.

Tras numerosos pasos en falso, con guionistas entrando y saliendo sin fortuna, Sony anunció en marzo la puesta en marcha de esta 'Venom' que, de momento, será una historia independiente sobre el origen del personaje, quien pasará de villano a antihéroe (como Deadpool). Salvo que lleguen a un acuerdo con Marvel, Hardy no estará en las aventuras del nuevo trepamuros al que da vida Tom Holland en 'Spider-Man: Homecoming' y sus secuelas.

Recordemos que Tom Hardy ya tiene experiencia en el cine de superhéroes: fue el temible Bane en 'El caballero oscuro: La leyenda renace' ('The Dark Knight Rises', 2012). Su siguiente trabajo en este subgénero iba a ser 'Escuadrón Suicida' ('Suicide Squad') pero abandonó el proyecto y dejó su puesto a Joel Kinnaman. Para confirmar el fichaje de la estrella, una noticia que suena increíble, Sony ha publicado esta fotografía donde parece que el actor es muy fan de Venom:

El rodaje debería arrancar en otoño a partir de un guion escrito por Scott Rosenberg —'Con Air', 'Dolor y dinero' ('Pain & Gain')— y Jeff Pinkner —'The Amazing Spider-Man 2', 'La quinta ola' ('The 5th Wave')—. Con la excepción de Hardy, el proyecto no reúne por ahora nombres que inviten al optimismo PERO una película sobre Venom puede dar mucho juego. Y Fleischer estuvo muy desafortunado en 'Gangster Squad' si bien 'Zombieland' es divertida, no creo que sea peor realizador que Marc Webb o Zack Snyder.