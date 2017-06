Tony 2017: palmarés y mejores momentos de la gala presentada por Kevin Spacey

Anoche tuvo lugar la 71ª gala de entrega de los premios Tony, que destacan lo mejor del teatro y el musical en Estados Unidos durante el último año. Los títulos triunfadores fueron 'Dear Evan Hansen' como mejor musical y 'Oslo' como mejor obra, mientras que los premios a los mejores "revivals" (o "remakes") fueron para 'August Wilson's Jitney' y 'Hello, Dolly!'.

La ceremonia fue emitida en directo por la CBS desde el Radio City Music Hall en Nueva York y contó con el genial Kevin Spacey como maestro de ceremonias. Como la mayoría de nosotros no puede ver la CBS ni se encuentra en "la ciudad que nunca duerme", he reunido los vídeos con los mejores momentos de la noche, como el emocionante discurso de Ben Platt o el esperadísimo premio a Bette Midler, que tras lograr su primer Tony no permitió que la orquesta le dijese cuándo parar de hablar. Y claro, ¡el show de Spacey!

Los mejores momentos de la 71ª edición de los Tony

El número musical de apertura con Kevin Spacey desatado:

Stephen Colbert habla del show que es la presidencia de Donald Trump

Ben Platt deja el discurso de la noche al ganar con 'Dear Evan Hansen' (disculpas por la calidad del vídeo pero no he encontrado nada mejor)

"A todos los jóvenes que están viendo esto en casa: no perdáis tiempo alguno en intentar ser otra persona, porque las cosas que te hacen extraño son las cosas que te hacen poderoso."

Laurie Metcalf gana como mejor actriz protagonista en una obra... OJO A SUS RIVALES (en el minuto 1:10 se repasan las candidatas)

Kevin Spacey imita a Bill Clinton y Ben Platt lo flipa

Bette Midler gana su primer Tony a los 71 años y si quiere dar las gracias a toda la gente que conoce, lo va a hacer

James Earl Jones recibe un Tony honorífico

¡Frank Underwood irrumpe en los Tony!

El elenco de 'Come From Away' interpreta 'Welcome to the Rock'

El reparto de 'War Paint' interpreta 'Face To Face'

Cynthia Erivo y Leslie Odom Jr. rinden homenaje a 'New York, New York'

Palmarés de la 71ª edición de los premios Tony

Mejor obra de teatro

“Oslo” - GANADORA

“A Doll’s House, Part 2”

“Indecent”

“Sweat”

Mejor musical:

“Dear Evan Hansen” - GANADOR

“Come From Away”

“Groundhog Day The Musical”

“Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Mejor libreto para un musical:

“Dear Evan Hansen” — Steven Levenson - GANADOR

“Come From Away” — Irene Sankoff and David Hein

“Groundhog Day The Musical” — Danny Rubin

“Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812” — Dave Malloy

Mejor música original

“Dear Evan Hansen” — Música y letra: Benj Pasek y Justin Paul - GANADORES

“Come From Away” — Música y letra: Irene Sankoff y David Hein

“Groundhog Day The Musical” — Música y letra: Tim Minchin

“Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812” — Música y letra: Dave Malloy

Mejor remake de una obra:

“August Wilson’s Jitney” - GANADOR

“Lillian Hellman’s The Little Foxes”

“Present Laughter”

“Six Degrees of Separation”

Mejor remake de un musical:

“Hello, Dolly!” - GANADOR

“Falsettos”

“Miss Saigon”

Mejor interpretación masculina protagonista en una obra:

Kevin Kline, “Present Laughter” - GANADOR

Denis Arndt, “Heisenberg”

Chris Cooper, “A Doll’s House, Part 2”

Corey Hawkins, “Six Degrees of Separation”

Jefferson Mays, “Oslo”

Mejor interpretación femenina protagonista en una obra:

Laurie Metcalf, “A Doll’s House, Part 2” - GANADORA

Cate Blanchett, “The Present”

Jennifer Ehle, “Oslo”

Sally Field, “The Glass Menagerie”

Laura Linney, “Lillian Hellman’s The Little Foxes”

Mejor interpretación masculina protagonista en un musical:

Ben Platt, “Dear Evan Hansen” - GANADOR

Christian Borle, “Falsettos”

Josh Groban, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Andy Karl, “Groundhog Day The Musical”

David Hyde Pierce, “Hello, Dolly!”

Mejor interpretación femenina protagonista en un musical:

Bette Midler, “Hello, Dolly!” - GANADORA

Denee Benton, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Christine Ebersole, “War Paint”

Patti LuPone, “War Paint”

Eva Noblezada, “Miss Saigon”

Mejor actor en un papel especial de una obra:

Michael Aronov, “Oslo” - GANADOR

Danny DeVito, “Arthur Miller’s The Price”

Nathan Lane, “The Front Page”

Richard Thomas, “Lillian Hellman’s The Little Foxes”

John Douglas Thompson, “August Wilson’s Jitney”

Mejor actriz en un papel especial de una obra:

Cynthia Nixon, “Lillian Hellman’s The Little Foxes” - GANADORA

Johanna Day, “Sweat”

Jayne Houdyshell, “A Doll’s House, Part 2”

Condola Rashad, “A Doll’s House, Part 2”

Michelle Wilson, “Sweat”

Mejor actor en un papel especial de un musical

Gavin Creel, “Hello, Dolly!” - GANADOR

Mike Faist, “Dear Evan Hansen”

Andrew Rannells, “Falsettos”

Lucas Steele, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Brandon Uranowitz, “Falsettos”

Mejor actriz en un papel especial de un musical:

Rachel Bay Jones, “Dear Evan Hansen” - GANADORA

Kate Baldwin, “Hello, Dolly!”

Stephanie J. Block, “Falsettos”

Jenn Colella, “Come From Away”

Mary Beth Peil, “Anastasia”

Mejor diseño escénico de una obra:

Nigel Hook, “The Play That Goes Wrong” - GANADOR

David Gallo, “August Wilson’s Jitney”

Douglas W. Schmidt, “The Front Page”

Michael Yeargan, “Oslo”

Mejor diseño escénico de un musical:

Mimi Lien, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812” - GANADORA

Rob Howell, “Groundhog Day The Musical”

David Korins, “War Paint”

Santo Loquasto, “Hello, Dolly!”

Mejor diseño de vestuario para una obra:

Jane Greenwood, “Lillian Hellman’s The Little Foxes” - GANADORA

Susan Hilferty, “Present Laughter”

Toni-Leslie James, “August Wilson’s Jitney”

David Zinn, “A Doll’s House, Part 2”

Mejor diseño de vestuario para un musical:

Santo Loquasto, “Hello, Dolly!” - GANADOR

Linda Cho, “Anastasia”

Paloma Young, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Catherine Zuber, “War Paint”

Mejor diseño de iluminación de una obra:

Christopher Akerlind, “Indecent” - GANADOR

Jane Cox, “August Wilson’s Jitney”

Donald Holder, “Oslo”

Jennifer Tipton, “A Doll’s House, Part 2”

Mejor diseño de iluminación de un musical:

Bradley King, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812” - GANADOR

Howell Binkley, “Come From Away”

Natasha Katz, “Hello, Dolly!”

Japhy Weideman, “Dear Evan Hansen”

Mejor dirección de una obra:

Rebecca Taichman, “Indecent” - GANADORA

Sam Gold, “A Doll’s House, Part 2”

Ruben Santiago-Hudson, “August Wilson’s Jitney”

Bartlett Sher, “Oslo”

Daniel Sullivan, “Lillian Hellman’s The Little Foxes”

Mejor dirección de un musical:

Christopher Ashley, “Come From Away” - GANADOR

Rachel Chavkin, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Michael Greif, “Dear Evan Hansen”

Matthew Warchus, “Groundhog Day The Musical”

Jerry Zaks, “Hello, Dolly!”

Mejor coreografía:

Andy Blankenbuehler, “Bandstand” - GANADOR

Peter Darling y Ellen Kane, “Groundhog Day The Musical”

Kelly Devine, “Come From Away”

Denis Jones, “Holiday Inn, The New Irving Berlin Musical”

Sam Pinkleton, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Mejor orquestación:

Alex Lacamoire, “Dear Evan Hansen” - GANADOR

Bill Elliott y Greg Anthony Rassen, “Bandstand”

Larry Hochman, “Hello, Dolly!”

Dave Malloy, “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”

Categorías honoríficas:

Premio Especial Tony por logros de una vida en el teatro: James Earl Jones

Premio Especial Tony: Gareth Fry y Pete Malkin, diseñadores de sonido de “The Encounter”

Premio Tony a teatro regional: Dallas Theater Center, en Dallas, Texas

Premio Tony "Isabelle Stevenson": Baayork Lee

Tony honorífico por la excelencia en el teatro: Nina Lannan y Alan Wasser