'Transformers': el spin-off de Bumblebee ficha al director de 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

Tras su derrota en los Oscars, Travis Knight parece consolarse con un nuevo y sorprendente proyecto. El jefe del estudio de animación Laika y autor de 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' ('Kubo and the Two Strings') será el encargado de dirigir el primer spin-off de la saga 'Transformers', centrado en el personaje de Bumblebee.

Es una noticia muy llamativa porque hasta ahora Knight sólo había trabajado dentro de Laika y se había convertido en un firme defensor de las historias originales. A ver cómo justifica su fichaje. También supone este proyecto su debut en el cine de imagen real. De momento no hay detalles sobre la historia que narra el guion, escrito por Christina Hudson.

Steve Knight se convertirá así en el segundo director que se une a la franquicia de 'Transformers', después de que Michael Bay haya orquestado todas las películas anteriores. Recordemos que la quinta, 'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight'), se estrena este verano.

Según informa Borys Kit, reportero de Hollywood Reporter, los productores de la saga (entre los que se encuentra Steven Spielberg) se decantaron por el director de 'Kubo' tras barajar una lista de candidatos en la que también estaban Jaume Collet-Serra —'Infierno azul ('The Shallows', 2016)—, Chris McKay —'Batman: La Lego película' ('The LEGO Batman Movie ', 2017)—, Rick Famuyiwa —'Dope' (2015)—, Seth Gordon —'Cómo acabar con tu jefe' ('Horrible Bosses', 2011)— y los hermanos Nee —'The Last Romantic' (2006)—.