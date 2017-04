Michael Bay quiere dirigir otra de las 14 películas de 'Transformers' que ya están escritas

Dar vueltas sobre la saga 'Transformers' parece ser el pasatiempo favorito de Michael Bay. Ya dijo que había terminado con la serie después de 'Transformers: El lado oscuro de la luna' ('Transformers: Dark Of The Moon', 2011) sólo para regresar y hacer 'Transformers: la era de la extinción' ('Transformers: Age Of Extinction', 2015) que también iba a ser su última incursión, pero luego decidió hacer 'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight', 2017).

Recientemente ha anunciado, como viene siendo habitual, que después de esta última iba a dejar de romper robots de juguete para siempre. Pero, adivinen: en medio de una popularidad cada vez más creciente de la franquicia, Bay ha decidido que lo suyo con los mechas gigantes no ha acabado. Durante la última CinemaCon, el director reveló algunos de los planes expansivos para la serie y está interesado en hacer otra más.

Para empezar, Paramount creó una sala de guionistas exclusiva para la saga el año pasado. La idea era preparar ideas para spin-offs y demás elementos necesarios para crear un universo, tal y como tiene Marvel o Star Wars, con la primera parada en 'Bumblebee', que se querría lanzar el próximo año. Pero hay mucho más por venir. Según el propio Michael Bay:

"Hay catorce historias escritas. Y hay cosas buenas. Así que, me gustaría hacer una de ellas "

Tranquilidad, es de suponer que muchos de ésos guiones están solo en la etapa del tratamiento, pero indica que Paramount va a por todas. Esto es, por lo menos una entrega de 'Transformers' hasta que la taquilla aguante. Para empezar, Bay comentó que 'Bumblebee' tiene lugar antes del universo que conocemos. El director, que tiene reciente la notable 13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2016) ha sido comparado estos días con Scorsese y Spielberg por Anthony Hopkins, que lo ha calificado de "genio". ¿Opinas lo mismo que el actor británico?