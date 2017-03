'Trolls 2' y '¡Canta 2!' llegarán en 2020

Tanto Fox como Universal tienen motivos para estar contentos con los resultados en taquilla de 'Trolls' y '¡Canta!' ('Sing') respectivamente. La primera ha recaudado casi 340 millones de dólares frente a un presupuesto de 125, mientras que la segunda lleva amasados 550 millones cuando costó apenas 75. Era previsible que ambas tuvieran secuela, pero ha sido ahora cuando han recibido luz verde, coincidiendo también que tanto 'Trolls 2' como '¡Canta 2!' llegarán a los cines en 2020.

La primera en estrenarse será 'Trolls 2', ya que Fox la ha fechado para el 10 de abril de 2020, habiéndose confirmado también el regreso de Anna Kendrick y Justin Timberlake para prestar su voz a los dos protagonistas. El que no repetirá es Mike Mitchell, ya que el director de la primera entrega va a estar muy ocupado llevando a buen puerto la esperada secuela de 'La Lego película' ('The Lego Movie').

Por su parte, Universal ha decidido lanzar '¡Canta 2!' el 25 de diciembre de 2020, apenas una semana después de 'Vivo', el musical animado que está preparando Sony con canciones del muy solicitado Lin-Manuel Miranda. Algo me dice que alguna de las dos acabará cambiando de fecha, pero ahora mismo es imposible tan siquiera hacer pronósticos al respecto. En este caso se desconoce cuál de los actores de la primera entrega participará y también quién se ocupará de la dirección.

Tampoco conviene olvidar que '¡Canta 2!' no es, ni de lejos, la única secuela que Universal e Illumination están preparando de algunos de sus éxitos. Este verano veremos 'Gru 3. Mi villano favorito' ('Despicable Me 3'), en 2019 será el turno de 'Mascotas 2' ('The Secret Life of Pets 2') y en 2020 también lanzarán 'Los Minions 2'. De hecho, la única "original" que tienen en marcha es una versión animada de 'El Grinch' ('How the Grinch Stole Christmas') para el año que viene.

