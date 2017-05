Universal presenta su 'Dark Universe': Johnny Depp y Javier Bardem se unen a la saga de monstruos

Sony dominaba la discusión en Internet con su fichaje de Tom Holland para 'Uncharted' cuando Universal Pictures ha soltado su bomba: el primer vistazo oficial al 'Dark Universe'. El estudio ha lanzado la imagen del logo, un vídeo sobre su legado de monstruos clásicos y una fotografía que reúne a las estrellas de un espectacular reparto que irá creciendo con cada nuevo proyecto.

Ya sabíamos que Tom Cruise, Russell Crowe y Sofia Boutella estaban a bordo porque protagonizan 'La momia'; asimismo, Universal ha confirmado las incorporaciones de Johnny Depp como el Hombre Invisible y Javier Bardem como el monstruo de Frankenstein. Curiosamente, ambos se encuentran en plena promoción de 'Piratas del Caribe 5' así que Universal y Disney se echan un cable mutuamente.

Por otro lado, Universal ha anunciado la producción de 'La novia de Frankenstein' ('Bride of Frankenstein'); la va a dirigir Bill Condon, que acaba de triunfar con el remake de 'La bella y la bestia', y el estreno ha sido fijado para el 14 de febrero de 2019.

Lo más llamativo es que no habrá una película centrada en el monstruo de Frankenstein que va a encarnar Bardem, será presentado junto con su "novia", personaje que todavía no tiene rostro. Se rumorea que quieren a Angelina Jolie pero de momento no hay nada oficial al respecto.

El estudio aclara que las historias de su moderno universo de monstruos conocido como 'Dark Universe' estarán conectadas por una organización secreta internacional llamada 'Prodigium'. El Doctor Jekyll (Crowe) dirige esta sociedad que se dedica a estudiar a las criaturas sobrenaturales como la Momia o el Hombre Lobo. Y si uno de esos monstruos es considerado una amenaza para la humanidad, Prodigium tiene la misión de encontrarlo y destruirlo...