Venom y la Gata Negra compartirán universo con 'Spider-Man: Homecoming'

Todo parece indicar que los mayores beneficiados del acuerdo entre Sony Pictures y Marvel Studios referente a los derechos de Spider-Man seremos los espectadores. El pacto para que el "trepamuros" de la Casa de las Ideas, propiedad de Sony, apareciese en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha derivado en una falta de entendimiento entre Kevin Feige y Amy Pascal —productora de 'Spider-Man: Homecoming'— respecto al tema de los universos compartidos.

Esto ha quedado ejemplificado durante una entrevista promocional de la última aventura de Peter Parker, en la que Pascal afirma que las próximas películas centradas en Venom, y en el dúo compuesto por la Gata Negra y Silver Sable, compartirán universo con 'Spider-Man: Homecoming'. Hasta aquí todo correcto. El problema —y la sonrisa incómoda de Feige— llega con la inevitable asociación de que 'Homecoming' forma parte del Marvel Cinematic Universe —MCU—.

Amy Pascal has just confirmed 'VENOM' takes place in the 'SPIDER-MAN: HOMECOMING' universe! (Source: @tomhupdates) pic.twitter.com/e7bG4w7IKZ