Vin Diesel y Dwayne Johnson confirman su regreso en 'Fast and Furious 9'

Parece que Vin Diesel y Dwayne Johnson vuelven a ser amigos. O al menos, socios. Durante el rodaje de 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious') Johnson dijo que algunos de sus compañeros eran cobardes y vagos, y pronto se supo que se refería a Diesel. Desde entonces nunca han coincidido en actos públicos o promocionales, y se ponía en duda que Johnson continuara en la franquicia.

Ahora sabemos que las dos estrellas se han reunido y han resuelto sus diferencias para volver a liderar el reparto de 'Fast and Furious 9'. Al parecer, parte del conflicto se debía a los esfuerzos de Johnson por ganar protagonismo, algo con lo que Diesel no estaba de acuerdo. Finalmente, parece que ha ganado el segundo aunque, curiosamente, los medios apuestan por el primero como el más indicado para liderar un giro necesario en la saga y que deje de girar en torno a Toretto.

Ahora quizá nos enteremos si es cierto ese jugoso rumor que circula por Internet recientemente, sobre una escena eliminada por orden de Vin Diesel, que además de actor y productor, tiene la última palabra en todo lo que se refiere a 'Fast and Furious'. TheWrap asegura que había una escena extra con Hobbs y Deckard, los personajes que interpretan Dwayne Johnson y Jason Statham.

Al parecer, podría haber sido una escena post-créditos y gustó tanto que se habló de hacer un spin-off con esos personajes. Una versión de la historia señala que Diesel no sabía que se había rodado ese añadido y cuando se enteró, llamó a Universal para pedir que se quitase del montaje definitivo; la otra versión apunta que la escena se rodó para la edición doméstica y que, al verla, pensaron que era una idea demasiado buena para gastarla de esa forma.

Imagino que, si existe, acabará llegando a Internet tarde o temprano.