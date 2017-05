Walton Goggins se une a 'El corredor del laberinto 3' y un vídeo muestra a Dylan O'Brien listo para rodar

'El corredor del laberinto: La cura mortal' ('Maze Runner: The Death Cure') tuvo que enfrentarse a una grave lesión en el set de rodaje de Dylan O'Brien, el gran protagonista de la saga, lo cual retrasó de forma indefinida su estreno. Su llegada a los cines quedó finalmente fijada para el 9 de febrero de 2018, prácticamente un año después de lo inicialmente previsto. La noticia ahora es el fichaje de Walton Goggins para completar el reparto de esta tercera y última entrega de la franquicia.

Tiene una larga carrera a sus espaldas, pero fueron las televisivas 'The Shield' y 'Justified' las que hicieron que el rostro de Goggins empezara a ser fácilmente reconocible para el público. Luego llegaron sus colaboraciones con Quentin Tarantino en 'Django desencadenado' ('Django Unchained) y 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight') para catapultar a otro nivel su popularidad en la gran pantalla. A ver si la saga se anima un poco con su presencia.

Tanto Wes Ball como T.S. Nowlin volverán a encargarse de la puesta en escena el primero y de adaptar la novela de James Dashner el segundo. Eso sí, resulta más tranquilizador ver en el vídeo de más arriba que O'Brien se ha recuperado por completo de sus heridas. Para la ocasión volverá a estar acompañado de Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Barry Pepper, Aidan Gillen, Nathalie Emmanuel, Patricia Clarkson, Dexter Darden y Will Poulter.

Como ya habéis podido comprobar, Goggins es la guinda que necesitaba el reparto y en 'El corredor del laberinto: La cura mortal' se meterá en la piel de Lawrence, un anarquista revolucionario que se considera a sí mismo la voz de aquellos que no la tienen. Por cierto, no será el único estreno ambicioso en el que le veremos próximamente, pues hace bien poco completó el rodaje de la nueva 'Tomb Raider', donde da vida al gran villano de la función.

Vía | The Tracking Board