Warner quiere a Matthew Vaughn para 'El hombre de acero 2' (o cualquier otra película de superhéroes)

¿Volveremos a ver al Superman alegre y divertido? Parece que ésa es la idea. Según fuentes de Collider y TheWrap, Warner Bros. quiere que Matthew Vaughn se ocupe de la próxima película del hombre de acero y ya están manteniendo conversaciones para intentar ponerse de acuerdo. Al parecer, Vaughn es el director favorito del estudio pero la negociación sólo acaba de empezar y podría torcerse.

Tanto quieren a Vaughn que, si al inglés no le apetece llevar a cabo la secuela de 'El hombre de acero' ('Man of Steel', 2013), Warner le ha ofrecido cualquier otro proyecto de superhéroes que aún carezca de director. Lo curioso es que él ya quiso realizar una película de Superman en 2009, con un guion de su amigo Mark Millar ('Kick-Ass'), pero en Warner apostaron por el proyecto de Zack Snyder y David S. Goyer (con Christopher Nolan como "padrino").

En 2010, Vaughn calificaba a 'Superman Returns' de "desastre" y opinaba esto: "Creo que la única cosa que no puedes hacer con Superman es intentar hacer la versión seria, como 'El caballero oscuro'. Superman es color y diversión, o debería serlo, para mí". Snyder quiso demostrar que se equivocaba, con 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman', pero quizá consiguió todo lo contrario: dar la razón a Vaughn. Muchos fans no están de acuerdo con el Superman actual, oscuro y triste, y piden una versión más feliz.

Lo cierto es que en Warner han tomado nota de las críticas y parece que quieren cambiar el rumbo. Con 'Escuadrón Suicida' tampoco estuvieron muy acertados aunque se cree que la culpa fue arruinar la visión original de David Ayer; 'Wonder Woman' es su próximo estreno, en junio, y meses después llegará la gran apuesta del estudio, 'Justice League', con todos los superhéroes de DC reunidos por primera vez en la gran pantalla. Todo un acontecimiento para los fans.

En Warner están tan preocupados por encontrar el tono correcto que todavía no tienen en su calendario de estrenos ni la primera película sobre el Batman de Ben Affleck ni la segunda parte del hombre de acero, que deberían ser sus dos proyectos prioritarios en cuanto a aventuras independientes sobre sus superhéroes. Sin embargo, van a rodar 'Aquaman' y están preparando un spin-off de supervillanas titulado 'Gotham City Sirens'...

Han dejado 'The Batman' en manos de Matt Reeves y parece que el proyecto va por buen camino, pero todavía no han comenzado a desarrollar 'El hombre de acero 2'. La prometedora opción de George Miller está descartada, prefiere centrarse en Mad Max y no incorporarse en otra franquicia. Ahora apuestan por Matthew Vaughn, que recordemos, realizó 'Kick-Ass' (2010), 'X-Men: Primera generación' (2011) y 'Kingsman: Servicio secreto' (2014); ha demostrado talento para este tipo de espectáculos de acción.

Ahora mismo, Vaughn está ocupado con la post-producción de la secuela de 'Kingsman', 'The Golden Circle', y se le asocian varios proyectos aunque es de suponer que ninguno es tan potente como el que le ofrece ahora Warner. Es decir, sólo tienen que poner sobre su mesa un buen cheque y asegurarle cierta libertad para recuperar al Superman divertido que quiso llevar a la gran pantalla hace 8 años. ¿Qué opinas, es algo que te gustaría ver o prefieres que se siga apostando por la versión de Zack Snyder?