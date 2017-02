Warner quiere a Mel Gibson como director de 'Escuadrón Suicida 2'

Mientras Internet se llena de rumores sobre la mala gestión de los proyectos de superhéroes de Warner, y hasta sus actores reconocen que Marvel les está "dando una paliza", el estudio planea contraatacar con una jugada inesperada y sugestiva. Según informa Hollywood Reporter, Warner quiere fichar a Mel Gibson como director para la secuela de 'Escuadrón Suicida' ('Suicide Squad').

Se afirma que el cineasta ha mantenido conversaciones "iniciales" con el estudio acerca del proyecto, y que está familiarizándose con el material, pero aún no tiene una oferta formal sobre la mesa, así que todavía falta camino por recorrer. Cabe recordar que Marvel quiso a Gibson en 'Thor' (le ofrecieron el papel de Odin que acabó interpretando Anthony Hopkins) así que Warner no sólo contrataría a un gran director, también estaría anotando un gol a su mayor competidor.

En caso de que no le interese, lo cual es probable porque no es precisamente un fan del cine de superhéroes (calificó de "mierda" a 'Batman v Superman') y tiene entre manos la continuación de 'La pasión de Cristo', Warner baraja a otros candidatos: Daniel Espinosa —'El invitado' ('Safe House'), 'El niño 44' ('Child 44')—, Jonathan Levine —'Memorias de un zombie adolescente' ('Warm Bodies'), 'Los tres reyes malos' ('The Night Before')— y Ruben Fleischer —'30 minutos o menos' ('30 Minutes Or Less'), 'Gangster Squad'—.

Ninguno de ellos llega a la suela del zapato de Mel Gibson pero el estudio podría controlarles más fácilmente, y eso también es un factor a tener en cuenta. No obstante, Gibson intenta reintegrarse en la industria de Hollywood, tras llevarse años apartado por "antisemita" y "maltratador" (él contesta que sólo tiene mal genio). Vuelve a estar nominado al Oscar por 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge') y acaba de sumarse al reparto de la segunda parte de 'Padres por desigual' ('Daddy's Home') para dar vida al padre del personaje de Mark Wahlberg. 'Escuadrón Suicida 2' podría ser otro paso en esta dirección.

Se sabe que Warner y DC trabajan en una secuela de 'Escuadrón suicida' desde antes del estreno, debido a las altísimas expectativas que había en torno al proyecto gracias a unos trailers realmente inspirados. Tanta los críticos, en general, como una parte de los fans pensaron que fue un desastre, y muchos espectadores se quejaron por la engañosa participación del Joker (incluso el director se mostró arrepentido) pero la película fue un gran éxito y recaudó 745 millones de dólares en taquilla. Y eso es lo que importa realmente en los despachos de Hollywood.

Lo curioso es que tras este triunfo comercial, Warner y DC pusieron en marcha 'Gotham City Sirens', un spin-off femenino centrado en Harley Quinn y otras villanas, dejando la puesta en escena a David Ayer, director de 'Escuadrón Suicida'. La secuela de este film quedó en pausa y hasta ahora no se sabía nada al respecto de su desarrollo. Desde luego si fichan a Gibson, las expectativas volverán a subir muy alto...