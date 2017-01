William Peter Blatty, escritor de 'El exorcista', nos ha dejado

William Peter Blatty falleció el día de ayer a causa de un mieloma múltiple —cáncer de médula ósea—, según han informado sus familiares a los medios. Tenía 89 años.

Blatty es recordado sobre todo por ser el autor del libro 'El exorcista', cuya adaptación cinematográfica fue dirigida por William Friedkin en 1973, obteniendo un gran éxito. El propio Blatty se ocupó del guion de la misma, e incluso aparece como actor. Pero el escritor ya había escritor varios guiones, entre ellos la comedia 'El nuevo caso del Inspector Clouseau' ('A Shot in the Dark', Blake Edwards, 1964)

En 1980 Blatty debutó en la dirección de largometrajes con 'La novena configuración' ('The Ninth Configuration'), protagonizada por Stacy Keach y Jason Miller. Diez años después se atrevió con la tercera entrega del film de Friedkin, y que el año pasado se editó en Blu-ray bajo el título 'The Exorcist: Legion', con metraje que se creía perdido y recuperando el titulo que el autor quería.

Otras películas que cuentan con colaboración del escritor en sus guiones, acreditado o no, son '¿Qué hiciste en la guerra, papi?' ('What Did You Do in the War, Daddy?', Blake Edwards, 1966) y 'El último hombre... vivo' ('The Omega Man', Boris Sagal, 1971).