'Wonder Woman' revienta la taquilla de EE.UU. con el mejor estreno de la historia para una directora

Llegó, vio y arrasó. 76 años después de debutar en los cómics de DC, 'Wonder Woman' presenta su primera película con Gal Gadot como protagonista y Patty Jenkins tras las cámaras. El resultado en Estados Unidos demuestra que había ganas de ver a la heroína en acción: 100 millones de dólares, el mayor estreno de la historia para una película dirigida por una mujer.

'Wonder Woman' es mucho más que una película de superhéroes, es una superproducción con mujeres al frente del reparto y la dirección, toda una celebración del poder femenino. El éxito viene a confirmar no sólo que Warner estaba desaprovechando al personaje (cuya aparición se limitaba a un papel secundario en 'Batman v Superman') sino que Hollywood no tenía motivos para desconfiar en el potencial de las superheroínas ni en el talento de las cineastas para orquestar esta clase de espectáculos.

Globalmente, 'Wonder Woman' ha cosechado 223 millones en su primer fin de semana (costó 150 + publicidad). Es el primer triunfo de crítica y público dentro del universo de superhéroes de Warner y DC, un éxito que no puede venir en mejor momento ya que este año nos llega la 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), que además de ser su proyecto más ambicioso acaba de sufrir un cambio de director; recordemos que Joss Whedon sustituye a Zack Snyder debido a una tragedia familiar.

TOP 10 del box office USA

Curiosamente, la otra novedad del ranking del fin de semana es otra historia de superhéroes aunque de tono muy diferente. En 2º lugar entra 'Capitán Calzoncillos, su primer peliculón' ('Captain Underpants: The First Epic Movie'), una propuesta de animación familiar que adapta a la gran pantalla el best seller de Dav Pilkey. Dirige David Soren ('Turbo') y en el elenco vocal original encontramos a Kevin Hart, Ed Helms o Jordan Peele, director de la aclamada 'Déjame salir' ('Get Out').

Por lo demás, cabe destacar la caída de la nueva entrega de 'Piratas del Caribe'; del primer al tercer puesto tras perder un 65,7% de recaudación. Por suerte para Disney, la película está siendo un gran éxito a nivel global ya que acaba de superar la barrera de los 500 millones de dólares (con sólo un par de semanas en cartelera). Hollywood ya no depende del mercado "doméstico" para construir o continuar sus franquicias.

PD: 'Capitán Calzoncillos' llega a los cines españoles el próximo viernes pero para ver 'Wonder Woman' tenemos que esperar al día 23.

Datos | Boxofficemojo