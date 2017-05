'Wonder Woman' tendrá pases exclusivos para mujeres... y hay hombres que se sienten discriminados

"La superheroína más icónica de la historia de los cómics tiene por fin su propia película, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que con una proyección sólo para mujeres? Lo sentimos, caballeros, pero vamos a abrazar nuestro poder femenino y decir "No se permiten tíos" por una noche especial."

Éste es el aviso que puede leerse en la web de los cines Alamo Drafthouse de Austin, Texas. Y así es, programaron un pase de 'Wonder Woman' sin público masculino para el martes 6 de junio. En principio, el evento consistía en una sesión y una única sala pero se agotaron las entradas tan rápidamente que programaron otro pase y han ampliado el evento a dos cines de Nueva York.

Y como era de esperar, la iniciativa ha suscitado una fuerte polémica en las redes sociales por parte de hombres indignados que se consideran víctimas de un acto discriminatorio. A continuación puedes leer algunos comentarios publicados en la cuenta de Facebook de los cines Alamo:

Lo mejor de esta historia son las respuestas del community manager de Alamo, que ha contestado con mucho ingenio a algunas de las quejas de sus clientes masculinos. Cuando le preguntan si habrá pases exclusivos para tíos, contesta: "Nunca hemos hecho pases donde tuvieras que ser un hombre para entrar, pero hace unos años sí que proyectamos la película de 'Entourage' ['El séquito']". ZAS.

Lo cierto es que la iniciativa del cine es un éxito y otras cadenas deberían tomar nota. Así es como se llenan salas, no llorando o culpando a la piratería. Y no están prohibiendo nada a los tíos, habrá pases de 'Wonder Woman' a todas horas en todos los cines, simplemente han organizado una sesión especial por un motivo perfectamente válido. Y pedir una sesión exclusiva para hombres... ¡por favor! ¿Quién quiere eso? No veo la necesidad, en absoluto. ¿Cuál es tu opinión?

'Wonder Woman' se estrena el próximo 2 de junio (día 23 en España).