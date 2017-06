'X-Men: Dark Phoenix' ya tiene director y reparto: Jessica Chastain como villana es lo que necesitaba la saga

20th Century Fox acaba de descubrir sus cartas. Se sabía que estaba en marcha una nueva entrega de 'X-Men' titulada 'Dark Phoenix' y que el estudio pretende estrenarla el 2 de noviembre de 2018, pero no había más detalles oficiales y se ponía en duda el regreso de algunas estrellas de 'X-Men: Apocalipsis'. Hoy ya sabemos que mantienen a casi todo el reparto pero no sigue Brian Singer.

Al mando estará Simon Kinberg, productor y guionista de la saga que debutará como director. En cuanto a los actores, continúan Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan y Kodi Smit-McPhee. Y la bomba: ¡Fox está negociando el fichaje de Jessica Chastain para el papel de villana! Si acepta, la actriz dará vida a Lilanda, Emperatriz de los Shi'Ar.

Desconfío mucho de Kinberg, estuvo muy implicado en las últimas películas de la saga y del reboot de 'Cuatro Fantásticos', y eso no me da buena espina; sin embargo, me alegra que no siga Singer, su trabajo en 'X-Men: Apocalipsis' dejó mucho que desear y la saga necesitaba nuevas ideas. Ya veremos si han acertado con el cambio, de momento el reparto invita mucho al optimismo.

Recordemos que Fox también está trabajando en un spin-off de la saga, 'New Mutants', con Josh Boone tras las cámaras, y en la secuela de 'Deadpool', que va a dirigir David Leitch. Y a todo esto sumemos las series... sí, van a exprimir a los X-Men hasta el agotamiento.

