Ya es oficial: Netflix cancela 'Sense8' tras dos temporadas

Ya es oficial: 'Sense8' sólo tendrá dos temporadas. Netflix ha confirmado que no va a continuar con la serie de ciencia-ficción de las hermanas Wachowskis. "Tras 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del grupo Sense8 llega a su final", ha declarado Cindy Holland, vicepresidente de contenido original de la plataforma. A esto ha añadido:

"Sense8 es todo lo que los fans y nosotros soñamos: atrevida, emocionante, asombrosa, cañera y totalmente inolvidable. Nunca ha habido un show tan verdaderamente global, con un reparto y un equipo diverso e internacional, lo cual se refleja en la comunidad de apasionados fans alrededor del planeta. Damos las gracias a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión, y a todo el reparto y el equipo por su destreza y su compromiso".

'Sense8' arrancó en 2015 y la historia se centraba en ocho extraños alrededor del planeta que descubren que sus vidas están conectadas. Aml Ameen, Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre y Brian J. Smith interpretaban a los protagonistas.

La decisión de no renovar 'Sense8' llega sólo una semana después de que Netflix anunciara la cancelación de 'The Get Down', tras la emisión de una sola temporada. La noticias de ambas series sorprenden porque el canal ha renovado casi todo su catálogo de series como parte de su agresiva estrategia de contenido original. Por ejemplo, habrá nueva temporada de 'Por trece razones' ('13 Reasons Why') pese a que la historia está terminada.