Zack Snyder abandona la 'Liga de la Justicia' por una tragedia familiar: Joss Whedon toma el relevo

Suena increíble, a broma de mal gusto, pero es cierto. Zack Snyder ha abandonado la película de 'La Liga de la Justicia' ('Justice League') debido a una tragedia familiar y Joss Whedon, el director que reunió a los Vengadores de Marvel, va a tomar su relevo para poder mantener el estreno en noviembre.

Estos días circulaba un rumor sobre 'La liga de la justicia' que apuntaba al rodaje de nuevas escenas. Se decía que había problemas y que iban a volver a filmar una gran parte de la película; casualmente, hace unas horas el productor Charles Roven aclaraba que sólo eran unos añadidos y que estaba planeado de antemano. La verdad es que Snyder mostró a Whedon un primer montaje de la película y le pidió escribir algunas escenas; tras la marcha del primero, el segundo se ocupará de los "reshoots" y terminará el montaje.

¿Qué ha ocurrido? Algo terrible: Autumn Snyder, la hija de Zack Snyder y la productora Deborah Snyder, se suicidó con sólo 20 años el pasado mes de marzo. El cineasta, su familia y el equipo de la película consiguieron evitar que se filtrara la noticia pero Snyder confiesa que ha sido demasiado duro y no puede continuar. Sus declaraciones:

"En mi cabeza, pensé que sería algo catártico volver al trabajo, simplemente enterrarme y comprobar si ése era el modo de superarlo. Las exigencias de este trabajo es muy intensa. Te consume por completo. Y en los últimos dos meses, he llegado a la conclusión... he decidido apartarme de la película para estar con mi familia, con mis hijos, que realmente me necesitan. Todos están pasando un momento difícil. Yo estoy pasando un momento difícil. Pensé que se quedaría sólo en la familia, un asunto privado, nuestra tristeza privada con la que tendríamos que lidiar. Cuando resultó obvio que necesitaba tomarme un descanso, supe que se crearían historias en Internet. Harán lo que siempre hacen. La verdad es... ahora he dejado de preocuparme por ese tipo de cosas. Quiero que la película sea increíble y soy un fan más, pero todo eso palidece muy pronto en comparación. Sé que los fans van a estar preocupados por la película pero hay otros siete niños que me necesitan. Al final, sólo es una película. Es una gran película. Pero sólo es una película."

Cuando se enteraron de la noticia, en Warner plantearon la posibilidad de posponer la fecha del estreno de 'Liga de la Justicia' para que Zack y Deborah Snyder se tomaran un descanso y pudieran seguir trabajando en la película más adelante, en el caso de que pudieran hacerlo, pero ellos se negaron. Y leyendo al director tiene sentido que lo hicieran, ahora sólo piensan en su familia. Se apostó por continuar con el plan cambiando de realizador. Y ahí estaba Joss Whedon.

Recordemos que el responsable de reunir a los Vengadores está trabajando con Warner y DC en la adaptación de las aventuras de Batgirl, precisamente desde marzo. Puede sonar extraño que Warner no recurriese a Ben Affleck pero éste también está atravesando su particular crisis personal, que le hizo abandonar la dirección de 'The Batman', así que posiblemente no estaba listo para tomar el relevo de Snyder.

Seguro que pronto tendremos más información y declaraciones de más profesionales implicados pero de momento sólo cabe lamentar la gran pérdida de la familia Snyder y desear que puedan seguir adelante en la medida de lo posible. Y ojalá que, efectivamente, la película sea increíble y Zack Snyder esté orgulloso del esfuerzo y el trabajo realizado. En noviembre saldremos de dudas.