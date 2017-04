Zack Snyder se burla de IMDb: 'Liga de la Justicia' no dura 170 minutos

Internet es un nido de teorías y rumores. Es normal que un foro de fans se alimente diariamente de comentarios sobre especulaciones pero ahora tenemos metidos a muchos medios, publicando cualquier cosa que genere conversación en la Red. El tráiler de 'Liga de la Justicia' ha sido uno de los temas de la semana y parece que había que sacarle partido como fuera, con cualquier excusa.

Desde hace días circula por Internet un dato que sale de la nada: la película dura 170 minutos. Es decir, 20 minutos más que 'Batman v Superman', que ya se hizo larga; ésa es la gracia del rumor, supongo. Teniendo en cuenta que 'Liga de la Justicia' se estrena en noviembre y que aún se está trabajando en el montaje, la información es evidentemente errónea, absurda, pero IMDb incorporó la duración a la ficha de la película, alimentando el rumor.

Y es que hay gente que no se cuestiona lo que aparece publicado en IMDb; si está ahí es que es verdad. La conversación en torno a esos 170 minutos llegó a oídos de Jon Berg, productor de la película, que lo comentó con tono jocoso en su cuenta de Twitter y preguntó a Zack Snyder por si quería aportar algo. El director continuó con la broma y se burló de la información de IMDb con esta respuesta:

@thejonberg @thejonberg Forgot to tell you that I screened the first cut of JL for IMDB. Thought that was standard WB procedure. No?