'Zootrópolis' triunfa en los premios del cine animado y se consolida como favorita al Oscar

Continuamos con la locura de la temporada de premios. Tras el triunfo de 'Tarde para la ira' en los Goya y la victoria de Damien Chazelle en la gala del gremio de directores, ahora es el turno de comentar el palmarés de los Annie, los galardones anuales del cine animado. 'Zootrópolis' ('Zootopia') fue la gran triunfadora al llevarse 6 de las 11 estatuillas a las que estaba nominada.

La película de Disney, realizada por Byron Howard y Rich Moore, se impuso en los apartados de mejor película, dirección y guion, entre otros. Ya no cabe duda que es la gran favorita para el Oscar y es que también se alzó con el Globo de Oro y el premio del sindicato de productores.

'Zootropia' no es la más asombrosa o la más imaginativa de todas las producciones de animación que se estrenaron en 2016, sin embargo, es un impecable entretenimiento y un gran éxito de taquilla así que es lógico que sea premiada por la industria (lo raro es, como apuntaba James Cameron, que no pase esto más a menudo en la categoría de mejor película).

A continuación puedes consultar la lista completa de ganadores de la 44ª edición de los Annie Awards:

Mejor película: “Zootopia”

Mejor producción especial: “Pear Cider and Cigarettes”

Mejor corto: “Piper”

Mejor anuncio: “Loteria ‘Night Shift'”

Mejor producción tv para todos los públicos: “Bob’s Burgers” - Episode: Glued, Where’s My Bob?

Mejor producción tv para preescolares: “Tumble Leaf” - Episode: Mighty Mud Movers / Having a Ball

Mejor producción tv para niños: “Adventure Time” - Episode: Bad Jubies

Mejor película independiente: “The Red Turtle”

Mejor película estudiantil: “Citipati”

Mejores efectos en cine: “Moana”

Mejores efectos de animación en cine de acción real: “Doctor Strange”

Mejor animación de personaje en tv: Mike Chaffe - “Dreamworks Trollhunters” - Episode: Becoming, Part 1

Mejor animación de personaje en cine: Jan Maas - “Kubo and the Two Strings”

Mejor animación de personaje en cine de acción real: “The Jungle Book”

Mejor animación de personaje en videojuego: “Uncharted 4: A Theif’s End”

Mejor diseño de personaje en tv: “Dreamworks Trollhunters”, Episode: Win, Lose or Draal

Mejor diseño de personaje en cine: “Zootopia”

Mejor dirección en tv: Patrick Osborne por “Pearl”

Mejor dirección en cine: Byron Howard, Rich Moore por “Zootopia”

Mejor música en tv: “Pearl”

Mejor música en cine: Hans Zimmer, Richard Harvey, Camille por “The Little Prince”

Mejor diseño de producción en tv: “Pearl”

Mejor diseño de producción en cine: “Kubo and the Two Strings”

Mejor storyboard en tv: Hyunjoo Song por “DreamWorks Trollhunters”, Episode: Win, Lose or Draal

Mejor storyboard en cine: Dean Wellins por “Zootopia”

Mejor interpretación vocal en tv: Carlos Alazraqui por “The Mr. Peabody & Sherman Show”, Episode: Ponce de León

Mejor interpretación vocal en cine: Auli’i Cravalho por 'Vaiana' ('Moana') y Jason Bateman por “Zootopia”

Mejor guion en tv: Lizzie Molyneux, Wendy Molyneux por “Bob’s Burgers” - Episode: The Hormone-iums

Mejor guion en cine: Jared Bush, Phil Johnston por “Zootopia”

Mejor montaje en tv: “Disney Mickey Mouse” - Episode: Sock Burglar