Barry Jenkins revela el discurso que tenía preparado y habla de los Oscars con Damien Chazelle

Con todo el lío del error de los sobres de los Oscars, Barry Jenkins, director de 'Moonlight', no tuvo la ocasión de dar el discurso de agradecimiento que tenía preparado por si ganaba el premio a la mejor película. La confusión sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Angeles fue tal, que ni el equipo de Jenkins pudo agradecer el premio ni Jimmy Kimmel hacer la gran broma que había reservado para el final.

Lo poco que Jenkins pudo decir durante el final de la ceremonia fue: "Muy claramente, incluso en mis sueños esto no podía ser verdad, ¡pero al diablo los sueños! He acabado con ellos porque esto es real". Por suerte, en una entrevista para Entertainment Weekly realizada dos días después de los Oscars, el cineasta pudo, por fin, desvelar su discurso de agradecimiento:

Tarell Alvin McCraney (co-guionista de 'Moonlight) y yo somos este chico. Somos Chiron. Y uno no se cree que ese chico crece para estar nominado a 8 Premios Oscar. Es un sueño que él no se permite tener. Todavía me siento de esa forma. No pensé que todo esto fuera posible. Pero ahora, veo a otra gente que se fija en mi y si yo no pensaba que fuera posible, ¿cómo van a pensarlo ellos? Pero ahora ha pasado. Así que lo que opino sobre la posibilidad, lo quito de la mesa. Ha pasado.