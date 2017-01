Escucha 70 canciones que compiten por el Oscar 2017

Hasta el próximo 24 de enero no conoceremos los nominados a los Oscars 2017 pero podemos conformarnos con ir conociendo detalles de las películas que optan a la estatuilla dorada. Si ya sabemos que hay tres claras favoritas para copar las nominaciones, ahora la Academia de Hollywood ha hecho pública la lista de 91 canciones elegibles para ser nominadas.

Hay temas interpretados por famosos y muy variados cantantes y/o bandas, como Sting, Sia, Céline Dion, Justin Timberlake, Green Day, Pink, The Lumineers, Florence And The Machine, Alicia Keys, Peter Gabriel, Trent Reznor & Atticus Ross, Shakira, Ariana Grande o Stevie Wonder, entre otros.

Sin embargo, todo apunta a que alguna de las tres canciones del musical 'La ciudad de las estrellas - La La Land' de Damien Chazelle, interpretadas por Ryan Gosling, Emma Stone y John Legend, serán las grandes favoritas -sobre todo 'City of Stars', que habremos escuchado hasta la saciedad al haber visto el tráiler en bucle-, junto a 'How Far I'll Go', la canción de 'Vaiana' ('Moana'), lo último animado de Disney, compuesta por Lin-Manuel Miranda.

A continuación, os dejamos una lista de reproducción con 70 de las 91 canciones elegibles para ganar el Oscar el próximo 26 de febrero. Disfrutadla:

Vía | Indiewire