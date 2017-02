Oscar 2017 | 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' tiene el mejor vestuario y 'Escuadrón suicida' el mejor maquillaje y peluquería

Primera ronda de sorpresas en los Oscar: 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them') se lleva para cada la estatuilla al mejor vestuario del año que se esperaba que fuera para 'Jackie' o 'La La Land', que empieza alejarse así del ansiado récord.

Por su parte, 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad') ha hecho, a su manera, pleno en los Oscar. Una nominación y un premio en la categoría de mejor maquillaje y peluquería para la cinta dirigida por David Ayer.