Existían muchas dudas sobre si 'Toni Erdmann' o 'El viajante' iban a proclamarse como la mejor película de habla no inglesa del año, pero finalmente el título afortunado ha sido el largometraje dirigido por Asghar Farhadi, quien logra así su segundo Oscar. Por su parte, en el caso del mejor documental no ha habido espacio alguno para la sorpresa y el aclamado 'O.J. Made in America' acabó haciéndose con la preciada estatuilla dorada.