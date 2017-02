Oscar 2017 | 'La La Land' gana el premio a la mejor película... ah, no, ¡'Moonlight'!

Increíble final para la 89ª edición de los Oscars. Cuando los productores de 'La La Land' estaban celebrando el premio a la mejor película, e iniciando los discursos de agradecimiento, se han dado cuenta de un terrible malentendido: el Oscar es para 'Moonlight'.

Al parecer, Warren Beatty leyó 'La La Land' porque le entregaron un sobre equivocado, el de Emma Stone como mejor actriz. Las bromas sobre uno de los momentos más sorprendentes en la historia de los premios sólo acaban de empezar y hasta M. Night Shyamalan ha publicado en Twitter que él escribió este giro.

I wrote the ending of the academy awards 2017. @jimmykimmel we really got them!