Oscar 2017 | Las reacciones de los nominados

Las nominaciones a los Oscars es el gran tema de la semana. Podemos cuestionar todo lo que queramos el criterio de los miembros de la Academia y debatir sobre las películas, directores y actores que injustamente no compiten por los preciados calvos dorados, pero todo eso quedará atrás y la gala será, sin duda, otra gran fiesta de la industria de Hollywood (y los amantes del cine la disfrutaremos también en la medida de nuestras posibilidades).

Cada vez es más habitual que las estrellas compartan en tiempo real sus pensamientos y opiniones, en estos tiempos donde Internet parece demandarnos que publiquemos todo lo que pasa por nuestra cabeza (y lo que hacemos). A continuación puedes leer las reacciones y declaraciones de algunos de los finalistas a la 89ª edición de los Oscars:

Según su representante, Meryl Streep le respondió enviando este gif al conocer la noticia de su 20ª nominación.

DIOS MÍOOOO

Estado de ánimo

So I was on my lunch break watching Federer on a delay when my phone vibrated off the table like pic.twitter.com/1HO2FAUUg7 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 24 de enero de 2017

Estaba en el descanso del almuerzo viendo a Federer en diferido cuando mi teléfono vibró en la mesa como:

And then Buzzetti called me and then I called Vanessa.

I am very very grateful.

DON'T SPOIL THE FEDERER MATCH I STILL HAVENT FINISHED

❤️ — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 24 de enero de 2017

Y entonces Buzzetti me llamó y yo llamé a Vanessa. Estoy muy, muy agradecido. NO ME ARRUINÉIS EL PARTIDO DE FEDERER, AÚN NO LO HE TERMINADO.

Just turned my phone on here in Amsterdam. It's ummmmmm... yeah. Oh my. So much love, overwhelmed. Literally and figuratively — Barry Jenkins (@BandryBarry) 24 de enero de 2017

Acabo de encender el móvil aquí en Amsterdam. Es ummmmmm... sí. Oh, Dios. Mucho amor, estoy abrumado. Literal y figurativamente.

Thanx to @TheAcademy for amplifying injustices of mass criminalization in @13THFilm. Love to our fellow nominees. xo pic.twitter.com/R8Zy7015IH — Ava DuVernay (@ava) 24 de enero de 2017

Gracias a la Academia por amplificar las injusticias de crímenes masivos en '13th'. Amor para mis compañeros nominados. Besos. Andrew Garfield: "La buena noticia es que creo que es una de esas películas que superan la prueba del tiempo. Es una de esas películas que cambian profundamente a la gente, a diferencia de otras películas que quizá sean reconocidas inmediatamente pero tienen menos impacto a largo plazo [...] Quiero decir, ¡es Scorsese! Él sabe quién es y nadie se lo puede arrebatar".

El meme de Amy Adams