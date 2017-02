Oscar 2017 | Los guionistas nominados recuerdan las correcciones más disparatadas de su carrera

Una de las noticias mas divertidas de esta semana ha tenido lugar durante una entrevista con The Wrap, en la que la que varios guionistas nominados a los Óscar han comentado algunas de las anotaciones más irreales que les piden productores, directores, actores u otros guionistas que los revisan y lo modifican.

Es prácticamente imposible que un guion llegue al cine tal cual lo ha escrito el guionista, ha de pasar por diferentes manos que hacen correciones al libreto y le comentan los cambios que quieren al guionista. Estos han comentado algunas de las peticiones más absurdas que les han hecho los directivos de las productoras, en algunas de sus películas.

Imaginen a Barry Jenkins, director de 'Moonlight' (2016) cuando los ejecutivos, al leer su guión sobre la vida en los barrios más conflictivos en donde se cría su protagonista, de raza negra, le preguntan “¿Dónde está la gente blanca?". Cuando lo contaba, Eric Heisserer, en la misma entrevista respondió: “¡Entre el público!”. Él mismo, guionista de 'La llegada' (Arrival, 2016) tampoco se libró, cuando, presentado una película cuenta:

"Empecé a presentar un guion y dije: 'Hay un espía y su mujer', y el ejecutivo contestó: 'No hay mujer. Continúe'”.

Tanto a Allison Schroeder como a Theodore Melfi de 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures', 2016) explican en la entrevista estas correcciones sobre sus heroínas de color, que triunfaron gracias ser superdotadas en ciencia:

"Me preguntaron ‘¿Tiene que tener tantas matemáticas?’. Les seguí el rollo, pero no lo puedo cambiar, la película trata sobre matemáticas. Kevin Costner me llamó una noche y me dijo: ‘He estado pensando que mi personaje debería tener entradas’. Llamé al estudio y les dije que Costner quería entradas, y alucinaron: ‘¡Queremos a Kevin Costner tal como es!’. Volví a llamar a Kevin y le dije que todos en el estudio creían que lo haría parecer viejo. Dijo: ‘Oh. ¿Puedo masticar chicle?’"

Taylor Sheridan de 'Comanchería' ('Hell or High Water', 2016) también tuvo que aguantar algunas correcciones absurdas de los productores, que ni siquiera tenían claras cuáles.

"Estaba en una reunión sobre un piloto que escribí para AMC. Estaban comunicándome las notas. Llegados a cierto punto, dije: ‘¿De qué carajo estáis hablando?’. Me dijeron: ‘Taylor, tienes que mirar la corrección dentro de la corrección’. Yo contesté: ‘Vale, ¿pero por qué no me decís la corrección y punto?’ Me miraron seriamente y dijeron: ‘Bueno, no sabemos cuál es la corrección".

Una de las más desquiciadas la tuvo que sufrir el pobre Damien Chazelle, director de 'La ciudad de las Estrellas' (La La Land, 2016).

“Estaba con el guion de 'Whiplash', que terminaba con un largo solo de batería, que era la conclusión que daba sentido e hacer la película, y la anotación decía quitara toda esa parte. Ponía: 'Vale, es bueno tocando la batería, ya lo hemos pillado'".

Os hacemos un resumen del resto de correcciones que contaron algunos de los guionistas: