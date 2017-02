Oscar 2017 | 'Manchester frente al mar' y 'Moonlight' tienen los mejores guiones

Kenneth Lonergan finalmente ha logrado arrebatar el Oscar a Damien Chazelle y se ha llevado para casa el premio al mejor guion original por 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the sea'). A la tercera ha ido la vencida para él, que ya había sido candidato previamente por 'Puedes contar conmigo' ('You Can Count On Me') y 'Gangs of New York'. Por su parte, Barry Jenkins ha triunfado a la primera con su guion adaptado de la obra de Tarell Alvin McCraney para 'Moonlight'.