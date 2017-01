Oscar 2017 | Sorpresas, olvidos y curiosidades de las nominaciones

'La La Land' ha igualado el récord de 14 nominaciones que lograron 'Eva al desnudo' ('All About Eve', 1950) y 'Titanic' (1997). Recordemos que ésta, 'Ben-Hur' (1959) y 'El señor de los anillos: El retorno del rey' ('The Lord of the Rings: The Return of the King', 2003) son las películas más premiadas: 12 estatuillas.