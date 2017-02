Oscar 2017 | Viola Davis es la mejor actriz de reparto por 'Fences'

De momento no hay sorpresas en los apartados de interpretación. Tras la esperada victoria de Mahershala Ali, Viola Davis se ha llevado el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Fences'. Es un trabajo que va de menos a más, encarnando a una mujer que tras confiar ciegadamente en su marido, descubre que éste le ha decepcionado (no cuento más por si aún no has visto la película) y EXPLOTA en una escena que prácticamente le ha proporcionado la estatuilla.

Ésta era su tercera nominación: antes optó al Oscar por 'La duda' ('Doubt', 2008) y 'Criadas y señoras' ('The Help', 2011).