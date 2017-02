Oscars 2017 | Los mejores momentos de una gala entretenida y justa, con giro final a lo Shyamalan

La 89ª edición de los Oscars será recordada mientras haya vida humana en la Tierra. Los que seguimos la gala de anoche vivimos un momento inolvidable en la historia de los premios de la Academia de Hollywood: dos ganadoras al Oscar de mejor película. El final feliz para 'La La Land' concluyó como la bonita ilusión que viven sus protagonistas, y 'Moonlight' fue la auténtica vencedora.

Los medios se están cebando con este vergonzoso error (incluso dando pie a ridículas conspiraciones), alimentado por el cachondeo en las redes sociales. Nos encanta que haya pasado algo así. Y es comprensible, pero más que centrarse en lo que salió mal, creo que debemos hablar de todo lo que salió bien. La gala resultó entretenida, el palmarés fue justo y justo después del patinazo con el sobre ocurrió algo mucho más bonito y destacable.

Why didn't the producers of the show rush to the stage when the wrong winner had been announced?! I feel bad for #lalaland producers AWKWARD pic.twitter.com/bs2S7rj325 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 27 de febrero de 2017

La imagen de la gala es una tarjeta donde puede leerse: "Moonlight - Best picture". Debía estar incluida en el sobre que entregaron en mano a Warren Beatty y Faye Dunaway, protagonistas involuntarios de la noche, pero hubo un malentendido y la pareja subió al escenario con el sobre de mejor actriz protagonista. Beatty comprendió que el nombre de Emma Stone no debía estar ahí pero cedió la tarjeta a Dunaway y ésta metió la pata por él. Hasta el fondo.

(Ojo a la cara de MERYL STREEP, en la esquina inferior derecha de la fotografía)

Lo bonito es lo que pasó después de que todos descubrieran que 'Moonlight' era la verdadera ganadora. Ante la confusión, Jordan Horowitz, productor de 'La La Land', tomó el micrófono y el mando de la situación. Dio la noticia a todo el mundo, repitió que no era una broma, enseñó la tarjeta correcta y llamó al escenario al equipo de 'Moonlight', entregando a Barry Jenkins el Oscar que acababa de recibir, y de agradecer, poco antes.

"No sé qué pasó. No me importa saber qué pasó. Había algo jodido. Vi el sobre que decía 'Moonlight' y debía ser corregido", declaró luego Horowitz. Su liderazgo fue un ejemplo para los demás, que aceptaron deportivamente la derrota, como unos caballeros. Hay muchas imágenes destacables de estos confusos momentos pero en todas puede verse al equipo de 'La La Land' con buen humor y gestos amables hacia los vencedores, lo cual me parece maravilloso y el mejor mensaje que podía enviar la Academia de Hollywood. Todos son compañeros, todos están juntos.

Heads are gonna roll. You couldn't have a worse possible f-up if you tried. Team LLL still consoling each other in theater. pic.twitter.com/UUr6dlKF9S — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) 27 de febrero de 2017

Jordan Horowitz. Wow. I'm slipping slowly into reflection, perspective. Much respect to that dude — Barry Jenkins (@BandryBarry) 27 de febrero de 2017

Jordan Horowitz shows 200 million people what it means to be a great producer. Calm and class in the midst of pure crisis. — Danny Strong (@Dannystrong) 27 de febrero de 2017

The LA LA LAND people were so classy. Amazing. Two great movies.



HOW MANY TIMES IS MOONLIGHT GONNA MAKE ME CRY — Kumail Nanjiani (@kumailn) 27 de febrero de 2017

Los vídeos más destacados de la gala:

Los mejores tuits de la noche:

when you got snubbed by the academy, didn't walk the red carpet and are only here for the after party pic.twitter.com/iPQcoHrP0T — pati (@alIisonjanney) 27 de febrero de 2017

Asghar Farhadi chose an astronaut & a NASA scientist to represent him at #Oscars because from space you don't see any borders but one earth. — Negar نگار (@NegarMortazavi) 27 de febrero de 2017

YO is no one else going to acknowledge that Nicole Kidman and The Grinch pretty much have the same hands??? pic.twitter.com/K8hj33fGs4 — Brendan Hoare (@Brendan_Hoare14) 27 de febrero de 2017

leonardo dicaprio, and the ghosts of all the oscars he never won pic.twitter.com/0Nf6rVpIdr — keely flaherty (@flahertykeely) 27 de febrero de 2017

The moment Warren Beatty throws Faye Dunaway under the bus #Oscars pic.twitter.com/GgbxFDf7jr — Anthony Quintano 🌴 (@AnthonyQuintano) 27 de febrero de 2017

Hey "La La Land" remember when you gave us that fake happy ending and then took it away



How's it feel — Daniel "Kibblesmith" (@kibblesmith) 27 de febrero de 2017

El final feliz de 'La La Land' en los Oscar también fue una ilusión pic.twitter.com/iYVYoKdVLu — Blog de Cine (@blogdecine) 27 de febrero de 2017

Of course Leo tried to recycle the envelope #Oscars ♻️ — Nick Nicotera (@NickNicotera) 27 de febrero de 2017

warren your enthusiasm pic.twitter.com/r0HqRWHuy1 — Seinfeld Current Day (@Seinfeld2000) 27 de febrero de 2017

You know what the problem is -- millions of Academy members voted illegally. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 27 de febrero de 2017

Can we check Best Actor again — B.J. Novak (@bjnovak) 27 de febrero de 2017

Call me Warren Beatty. I can help you get through this! #Oscars — Steve Harvey (@IAmSteveHarvey) 27 de febrero de 2017

I wrote the ending of the academy awards 2017. @jimmykimmel we really got them! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) 27 de febrero de 2017