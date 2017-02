Oscars 2017 | No se equivocaron sólo con los sobres, en el In Memoriam había una mujer que sigue viva

La ceremonia de los Oscar 2017 se recordará, más que por las películas premiadas, por el ya célebre incidente de los sobres. No fue el único fallo. Hubo alguno más en el vídeo In Memoriam, que recuerda a los profesionales fallecidos a lo largo del año: desde gente a la que dan por muerta, hasta ausencias imperdonables.

Imagina que estás en tu casa, plácidamente, viendo la ceremonia de los Oscar, una celebración a la que perteneces porque eres una productora de cine australiana. De repente, en el vídeo In Memoriam en memoria de los profesionales fallecidos a lo largo del año aparece...¡tu foto! Esto le ha pasado a la productora Jan Chapman que asegura estar "destrozada" por haberse visto en el vídeo.

Y no porque la considerarán muerta, sino porque habían puesto su foto en lugar de la de su amiga Janet Patterson, diseñadora de vestuario, nominada al Oscar en cuatro ocasiones -por 'El Piano' o 'Bright Star', entre otras- fallecida en Octubre del 2016.

Por otro lado, en el vídeo hubo grandes olvidados: el cómico Garry Shanding, el director Dan Ireland, el actor Robert Vaughn y la actriz Doris Roberts.Y claro, podría haberse incluído en el último minuto a Bill Paxton, fallecido el día de antes de la ceremonia -no, que lo cite Jennifer Aniston, no es suficiente-.

I'm very sad that #DanIreland wasn't included #InMemoriam. Huge heart. No one loved cinema more than him. @vincentdonofrio #ReneeZellweger